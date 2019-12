Gereglementeerde informatie

Onder embargo tot 19/12/2019 om 17.40u

PERSBERICHT

Op donderdag 19 december heeft Conferinvest NV, een 100% dochteronderneming van Banimmo NV, de totaliteit van de aandelen van SAS Golf Hotel de Chantilly verkocht aan Aumalia SA, die op heden reeds de uitbater van het hotel is. Deze transactie omhelst tevens de verkoop van het aanpalend golfterrein Golf de Chantilly. De verkoop is gebaseerd op een vastgoedwaarde van 31,5 mio euro.

Het hotel, gelegen te Chantilly in de buurt van Parijs en dat wordt uitgebaat onder het merk Mercure, beschikt over 200 kamers, 3 restaurants en meer dan 20 vergaderzalen en zat sinds 2006 in de portefeuille van Banimmo.

Als gevolg van deze transactie sluit Banimmo haar operationele activiteiten in Frankrijk af en kan ze zich volledig toeleggen op haar ontwikkelingsactiviteiten in België.

Eveneens deze week heeft Banimmo een huurcontract getekend met Electrolux NV voor 3.796 m2 kantoorruimte, 1.594 m2 toonzaal en 1.496 m2 opslagruimte in het pand gelegen aan de Raketstraat 40 te Haren. Het huurcontract van 9 jaar gaat in op 1 juli 2020 en loopt tot 30 juni 2029. Electrolux had het pand in 2011 grondig laten renoveren in het kader van een BTW-leasing die op 30 juni 2020 afloopt. Het saldo van de kantoorruimte, zo’n 1.356 m2 op het gelijkvloers, zal verder worden gecommercialiseerd.

In het pand gelegen op de Schiphollaan 3 te Evere, heeft de bestaande huurder Cofely Services zijn huurcontract voor de totaliteit van het gebouw verlengd tot 30 september 2029, zonder vroegtijdige opzegmogelijkheden door de huurder. Het pand omvat 3.333 m2 kantoorruimte en 370 m2 opslag.

Tenslotte werd vorige week de akte getekend voor de verkoop aan CityDev van twee leegstaande verdiepingen in een gebouw gelegen aan de Raketstraat 60 te Evere.

Op deze manier sluit Banimmo 2019 af met de desinvestering van een aantal niet-strategische posities en een verbetering van de bezettingsgraad van haar bestaande portefeuille op lange termijn.

Contact

Banimmo

Bischoffsheimlaan 33

BE-1000 Brussel

Tel.: +32 2 710 53 11



www.banimmo.be Laurent Calonne

CEO

Laurent.Calonne@banimmo.be



Werner Van Walle

Voorzitter van de raad van bestuur

Werner.VanWalle@patronale-life.be





Over Banimmo

Banimmo is een beursgenoteerde vastgoedontwikkelaar ‘pur sang’ die zich toespitst op het ontwikkelen van kantoorgebouwen in België, door de herontwikkeling van sites met potentieel en het bouwen van ‘built-to-suit’ projecten voor klanten. De bestaande vastgoedportefeuille omvat ca. 40.000 m2 aan gebouwen en een grondreserve waarop ca. 275.000 m2 vloeroppervlakte kan worden ontwikkeld. De vennootschap onderscheidt zich door haar focus op duurzaamheid en stadskernen en omgeving.

Banimmo is genoteerd op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels (BANI).

Bijlage