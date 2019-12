Ressources Cartier Inc.

December 19, 2019 14:00 ET

VAL-D’OR, Québec, 19 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cartier Inc. (Bourse de croissance TSX : ECR) («Cartier») annonce la clôture d’un placement privé totalisant 78 386 $. Au total, Cartier a émis 356 300 actions ordinaires accréditives au prix de 0,22 $ par action. Cartier n’a payé aucun honoraire d’intermédiation.



Les titres émis dans le cadre de ce placement privé sont assujettis à un délai de détention statutaire de quatre (4) mois. Le placement demeure assujetti à l’approbation finale par la Bourse de croissance TSX.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre ni une sollicitation d’offre de vente de titres aux États-Unis. Les titres n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi intitulée «US Securities Act of 1933», telle que modifiée, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans inscription ou dispense d’inscription applicable.

Les actions ordinaires de Cartier sont inscrites à la cote de la Bourse de croissance TSX sous le symbole «ECR».

Pour plus d’information, contacter:

Philippe Cloutier

Président et Chef de la direction

Ressources Cartier Inc.

Téléphone: 819 856-0512

philippe.cloutier@ressourcescartier.com

www.ressourcescartier.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de presse.