TORONTO, 19 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- En réponse à l’annonce des autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) qu’elles interdiront deux types de commissions intégrées dans certains achats de parts de fonds communs de placement et à l’avis 81-332 du personnel des ACVM, Prochaines étapes de la proposition d’interdire le versement de certaines commissions intégrées par les fonds d’investissement, l’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC) a publié le commentaire suivant :



L’IFIC examinera de près les communiqués que les autorités canadiennes en valeurs mobilières et la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario ont publiés aujourd’hui, ainsi que la version définitive des modifications règlementaires et des renseignements supplémentaires qu’elles feront paraître en 2020. En ce qui a trait à l’interdiction de l’option des frais d’acquisition reportés, le secteur des fonds d’investissement aurait préféré une approche nationale harmonisée visant à préserver les choix de paiement des investisseurs, assortie d’une transparence absolue en matière de frais.

