中国上海, Dec. 20, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的自动化测试解决方案供应商 泰瑞达 (NASDAQ:TER)与燧原科技今日联合宣布，泰瑞达UltraFLEX测试系统助力燧原科技设计针对云端人工智能训练场景的高性能通用可编程芯片邃思（DTU）的问世。



邃思支持CNN、RNN、LSTM、BERT等网络模型和丰富的数据类型，并提供高性能互联，针对数据中心的大规模集群训练进行优化，提供优异的能效比。为了测试这种新架构，燧原科技所采用的测试系统，须在保证电源高质量的同时，提供大电流(在低核心电压下大于300A)。泰瑞达UltraFLEX满足大电流下保持高精度和稳定性的要求，内置Current Profiling 也可实现在芯片测试过程中高分辨率动态观察电流变化的功能。

邃思芯片集成了多个先进IP，因而要求测试设备的开发软件具备高度灵活性，易于设计工程师在bring-up阶段参与调试。UltraFLEX的Protocol Aware满足上述需求，可以极大地加快调试进度。泰瑞达屡获殊荣的IG-XL软件使燧原科技能够实现多人协作和模块化测试程序开发，减少测试开发和调试时间。

“泰瑞达UltraFLEX在我们的首款人工智能训练芯片‘邃思 ’发布中发挥了至关重要的作用。” 燧原科技产品工程部高级总监邓辉指出：“借助泰瑞达和UltraFLEX平台，我们能够大大加快测试和调试进度，并达到预期质量承诺。卓越的测试质量是我们产品成功不可或缺的一环，泰瑞达提供的强大测试解决方案令我们感到满意。”

“人工智能芯片市场竞争激烈，并且追求时效性。” 泰瑞达SOC营销副总裁Regan Mills说道：“设计的复杂性和大功耗要求，成为芯片bring-up和大批量量产的重大挑战。对于像燧原科技这样的人工智能初创公司来说，以最佳质量实现最快上市时间尤为关键。凭借UltraFLEX，我们的客户能够满足芯片测试和上市进度的要求。与燧原科技的合作伙伴关系，力证泰瑞达在高质量提供客户所需的技术能力和支持、助力新兴AI 芯片开发公司将优质芯片迅速推向市场等方面的优势与成功。”

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关于燧原科技

燧原科技 专注人工智能领域云端算力平台，致力为人工智能产业发展提供普惠的基础设施解决方案，提供自主知识产权的高算力、高能效比、可编程的通用人工智能训练和推理产品。其创新性架构、互联方案和分布式计算及编程平台，可广泛应用于云数据中心、超算中心、互联网、金融及智慧城市等多个人工智能场景。

燧原科技携手业内国际标准组织，秉承开源开放的宗旨，与产业伙伴一起促进人工智能产业发展。

关于泰瑞达

泰瑞达 (NASDAQ:TER)以更快的速度向市场推出诸如智能设备，救生医疗设备和数据存储系统等高质量的创新产品。其对于半导体、电子系统、无线设备等先进测试解决方案，可以确保产品按照设计标准运行。泰瑞达的工业自动化产品包括可协作的移动机器人，能够帮助各种规模的制造商提高产能并且降低成本。2018年泰瑞达的营收达21亿美元。如今，泰瑞达在全球拥有5300名员工。更多信息，请访问 teradyne.cn 官网。 Teradyne®是Teradyne，Inc.在美国和其他国家/地区的注册商标。