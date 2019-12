Gereglementeerde informatie

Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 20 december 2019

Rob ten Hoedt niet-uitvoerend bestuurder van Fagron

De raad van bestuur van Fagron heeft, op advies van het benoemings- en remuneratiecomité, besloten om de heer Rob ten Hoedt te coöpteren als niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder van Fagron.

Koen Hoffman, voorzitter van de raad van bestuur: “We zijn verheugd om Rob ten Hoedt te verwelkomen in de raad van bestuur. Met zijn brede en internationale managementervaring en uitgebreide achtergrond in de medisch-technologische industrie zal hij een waardevolle aanvulling zijn op onze raad van bestuur.”

De definitieve benoeming van de heer Ten Hoedt zal worden voorgelegd aan de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders van Fagron.

Rob ten Hoedt (1960)

De heer Rob ten Hoedt is President Europa, Midden-Oosten en Afrika en lid van het directiecomité van Medtronic (www.medtronic.com). Rob ten Hoedt heeft tal van internationale sales, marketing en general management functies vervuld in de medisch-technologische industrie, sinds 1991 bij Medtronic. Hij is tevens voorzitter van de raad van bestuur van Medtech Europe, de Europese belangenorganisatie voor de medisch-technologische industrie. Rob ten Hoedt (Nederlandse nationaliteit) behaalde een bachelor in commerciële economie aan de HEAO en een master in marketing van de NIMA.

Voor meer informatie

Constantijn van Rietschoten

Chief Communications Officer

Tel. +31 6 53 69 15 85

constantijn.van.rietschoten@fagron.com

