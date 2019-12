Communiqué de presse

Neuilly-sur-Seine, France – 20 décembre 2019

Cooptation de Jérôme Michiels en qualité

d’administrateur de Bureau Veritas

Bureau Veritas , un leader mondial des essais, de l’inspection et de la certification, annonce la cooptation de Monsieur Jérôme Michiels, en tant qu’administrateur du Groupe.

Lors de la réunion du 19 décembre 2019 du Conseil d’administration de Bureau Veritas SA, Monsieur Stéphane Bacquaert a présenté sa démission au Président du Conseil, Aldo Cardoso. Cette démission a pris effet à l’issue de la séance.

Le Conseil d'administration a exprimé ses remerciements pour sa participation au Conseil pendant plus de onze ans.

Compte tenu de ce départ, et sur proposition du Comité des Nominations et des Rémunérations, le Conseil a coopté le même jour Monsieur Jérôme Michiels, Directeur général adjoint, en charge des finances de Wendel, en qualité d'administrateur. Jérôme Michiels siège au Conseil pour la durée du mandat de Monsieur Stéphane Bacquaert restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020.

La prochaine Assemblée Générale annuelle des actionnaires, qui se tiendra le 14 mai 2020, sera invitée à ratifier cette cooptation conformément aux dispositions de l’article L225-24 du Code de commerce.

Aldo Cardoso, Président du Conseil d’administration de Bureau Veritas a déclaré : « Je me réjouis de la cooptation de Jérôme Michiels au Conseil d’administration de Bureau Veritas. Jérôme Michiels est un fin connaisseur de la société et apportera au Conseil sa riche expérience en matière de stratégie et de fusions et acquisitions ».

Biographie de Jérôme Michiels

Directeur général adjoint, Directeur associé, Directeur financier, Directeur des ressources opérationnelles de Wendel . Administrateur de Stahl.

Jérôme Michiels a été nommé Directeur financier du Groupe Wendel le 1er octobre 2015. Il est également Directeur des ressources opérationnelles. Jérôme Michiels est membre du Comité de gestion et membre du Comité d'investissement avec voix délibérative.

Arrivé chez Wendel fin 2006, en tant que Directeur d’investissement, Jérôme Michiels avait été promu Directeur en janvier 2010. Il a été nommé Directeur associé à compter du 1er janvier 2012 et a intégré le Comité d’investissement. Il était auparavant Chargé d’affaires au sein du fonds d’investissement

BC Partners de 2002 à 2006, après avoir été consultant au sein du Boston Consulting Group de 1999 à 2002, assurant des missions de conseil en stratégie en Europe, en particulier dans les domaines de la distribution, du transport, des télécoms et des services financiers. Jérôme Michiels est diplômé de HEC.





À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie plus de 77 000 collaborateurs dans plus de 1 500 bureaux et laboratoires dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l’environnement et la responsabilité sociale.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l’indice Next 20.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour en savoir plus https://group.bureauveritas.com/fr

CONTACTS ANALYSTES/INVESTISSEURS CONTACTS PRESSE Laurent Brunelle Véronique Gielec +33 (0)1 55 24 76 09 +33 (0)1 55 24 76 01 laurent.brunelle@bureauveritas.com Veronique.gielec@bureauveritas.com Florent Chaix DGM Conseil +33 (0)1 55 24 77 80 +33 (0)1 40 70 11 89 florent.chaix@bureauveritas.com thomasdeclimens@dgm-conseil.fr / quentin.hua@dgm-conseil.fr

Pièce jointe