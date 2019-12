Le 20 décembre 2019

Swiss Life Asset Managers France a récemment signé une promesse pour l’acquisition du futur siège mondial d’ENGIE situé à La Garenne-Colombes dans le prolongement naturel de La Défense.

Il s’agit d’un ensemble immobilier zéro carbone, aux caractéristiques exceptionnelles, qui offrira un environnement de très grande qualité aux collaborateurs.



Développé conjointement par ENGIE et Nexity, l’ensemble se composera de 6 immeubles de 6 ou 7 étages et développera 135 000 m² de surface totale avec un excellent niveau de prestations et de services. L’éco-site est signé des agences d’architecture SCAU – Chaix et Morel et Associés – Art & Build et du paysagiste Base. La livraison est prévue entre le 2ème trimestre 2023 et fin 2024.

« Swiss Life Asset Managers est très heureuse d’accompagner ENGIE dans ce projet, pierre angulaire de la stratégie zéro carbone d’ENGIE avec 100% d’énergie verte sur le site et un parc de près de 2 hectares et 10 000 m² de terrasses. Cette réalisation est parfaitement en phase avec les valeurs de Swiss Life Asset Managers, acteur engagé dans le développement durable de la ville de demain. » annonce Frédéric Bôl, CEO de Swiss Life Asset Managers France.

« Ce projet sera la vitrine de la stratégie zéro carbone du Groupe ENGIE. Nous sommes très heureux qu’un investisseur comme Swiss Life s’associe à notre projet. Conçu comme un espace de vie inclusif, en continuité de la ville et ouvert aux riverains, l’éco-site représentera la ville de demain. Pour nos collaborateurs, il sera un lieu de vie unique et un accélérateur de la culture du travailler ensemble : interactif avec l’externe et collaboratif en interne », se félicite Pierre Deheunynck, Directeur général adjoint d’ENGIE.

« Nexity, tout comme ENGIE à travers ses métiers, a un ADN fort dans la fabrique de la ville. Nous avons un temps d’avance sur la ville zéro carbone, par conviction d’abord et parce que nous pensons que cela nous donnera un avantage compétitif considérable. Nous avons imaginé et proposé à ENGIE un partenariat inédit pour concevoir son futur siège. « En décidant d’investir dans ce projet, c’est aujourd’hui Swiss Life qui s’associe à cette ambition et nous en sommes très fiers » explique Véronique Bédague, Directrice générale déléguée de Nexity.

Le futur éco-site vise des certifications HQE Excellent, Breeam Excellent et le label Biodivercity pour les aspects environnementaux, ainsi que la certification Wired Score Gold et le label Osmoz pour les aspects connectivité et qualité de vie au travail.

Le secteur de La Garenne-Colombes, qui est en plein développement et bénéficie de l’attractivité de Paris et La Défense, a déjà vu l’arrivée de plusieurs grands utilisateurs.

Le campus disposera d’une très bonne desserte avec les lignes A et E du RER, le T2 et, dans le cadre du Grand Paris, la future ligne 15 du métro, positionnant le site à 20-25 minutes des gares de Lyon et du Nord et à 40 minutes des aéroports.

Pour cette opération Swiss Life Asset Managers France a été accompagnée par l’Etude Notaires du Trocadéro et le cabinet Lacourte Raquin Tatar pour les aspects juridiques et légaux et les sociétés SEDRI et Barbanel pour les aspects techniques.

Nexity et ENGIE ont été accompagnés par Bazin Entreprises CMS pour la stratégie et le conseil utilisateur, l’Etude Notaires du Trocadéro, De Pardieu-Brocas, DS Avocats et Gide Loyrette Nouel pour les aspects juridiques et légaux, et enfin par CBRE, JLL et Nexity Conseil & Transaction pour la stratégie et le conseil à la commercialisation.

A propos de Swiss Life Asset Managers

Swiss Life Asset Managers compte plus de 160 ans d'expérience dans la gestion des actifs du groupe Swiss Life. Ce lien étroit avec l'assurance conditionne sa philosophie d’investissement qui a pour principal objectif d’avoir une approche responsable des risques. Ainsi, nous créons le socle permettant à nos clients de planifier leurs investissements de manière sûre et à long terme, en toute liberté de choix et confiance financière. Cette approche qui a fait ses preuves permet également à des clients tiers basés en Suisse, en France, en Allemagne, au Luxembourg et en Grande-Bretagne de bénéficier des services proposés par Swiss Life Asset Managers.

Au 30 juin 2019, Swiss Life Asset Managers gérait 225 milliards d'euros d'actifs pour le groupe Swiss Life, dont plus de 71,6 milliards d'euros de placements pour des clients tiers.

Swiss Life Asset Managers est également un gestionnaire immobilier leader en Europe1. Sur les 225 milliards d'euros d'actifs sous gestion, 60,5 milliards d'euros sont investis dans l'immobilier. Par ailleurs, Swiss Life Asset Managers assure la gestion de biens immobiliers via ses filiales Livit et Corpus Sireo pour 26 milliards d'euros. Au 30 juin 2019, Swiss Life Asset Managers gérait ainsi 86,5 milliards d'euros

de biens immobiliers.

Swiss Life Asset Managers emploie plus de 2 300 collaborateurs en Europe.



1 PropertyEU, Top 100 Investors, décembre 2018





Disclaimer

Les informations contenues dans ce document sont fournies à titre indicatif uniquement et ne constituent en aucun cas une offre d’émission ou de vente, ni une sollicitation d’offre visant à (i) souscrire ou acheter des actions, des parts ou d’autres intérêts financiers dans des investissements, ou (ii) à fournir des services. Ce document est communiqué à chaque destinataire à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une recommandation d'investissement personnel. Ce document ne traite pas nécessairement de tous les sujets importants ni des aspects des sujets traités. Il a été préparé sans tenir compte des circonstances financières et autres des personnes qui le reçoivent. Il est conseillé aux investisseurs de solliciter un avis indépendant avant de prendre toute décision d'investissement. Les performances passées ne sont pas représentatives des performances futures. L'investissement comporte des risques.

A propos d’ENGIE

Nous sommes un groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Pour répondre à l’urgence climatique, notre ambition est de devenir le leader mondial de la transition zéro carbone « as a service » pour nos clients, notamment les entreprises et les collectivités territoriales. Nous nous appuyons sur nos métiers clés (énergies renouvelables, gaz, services) pour proposer des solutions compétitives et sur-mesure.

Avec nos 160 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous formons une communauté d’Imaginative Builders, engagés chaque jour pour un progrès plus harmonieux.

Chiffre d’affaires en 2018 : 60,6 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).

A propos de NEXITY

ACCOMPAGNER TOUTES LES VIES IMMOBILIÈRES, C’EST L’AMBITION DE NEXITY

Pour les particuliers, les entreprises ou les collectivités, Nexity propose la plus large gamme de conseils et d’expertises, de produits, de services ou de solutions afin de mieux prendre en compte les besoins de nos clients et répondre à toutes leurs préoccupations.

Nos métiers - transaction, gestion, conception, promotion, aménagement, conseil et tous les services associés - sont désormais organisés pour les servir et les accompagner. Premier acteur de référence de notre secteur, nous sommes résolument engagés envers tous nos clients mais aussi vis-à-vis de notre environnement et de toute la société.

Nexity est coté au SRD et au Compartiment A d’Euronext

Membre des indices : SBF80, SBF 120, CACMid60, CAC Mid & Small et CAC All Tradable

Mnemo : NXI – Code Reuters : NXI.PA – Code Bloomberg : NXIFP

