STOCKHOLM, SVERIGE 20 december 2019. Karolinska Development meddelar idag att dess portföljbolag Umecrine Cognition har erhållit besked från det amerikanska patentverket (USPTO) om ett preliminärt godkännande (Notice of Allowance) gällande ett patent som skyddar den farmaceutiska formuleringen av företagets läkemedelskandidat golexanolon. Golexanolon är för närvarande under klinisk utveckling i fas 2 för behandling av hepatisk encefalopati. Patentet kommer när det slutgiltigt godkänns att vara giltigt till 2038.

Umecrine Cognition utvecklar golexanolon, en innovativ GABA A -receptormodulerande steroidantagonist som hör till en ny klass neurosteroidbaserade läkemedel som ges oralt. Patentet skyddar en farmaceutisk formulering som möjliggör oral administrering av golexanolon. En motsvarande internationell patentansökan behandlas för närvarande, och kan ge immaterialrättsligt skydd på andra viktiga marknader.

Golexanolon är för närvarande i klinisk utveckling i fas 2a för behandling av hepatisk encefalopati (HE), även kallat leverkoma, en neurologisk och psykiatrisk komplikation vid akut eller kronisk leverskada inklusive cirros (skrumplever). Det finns ännu ingen behandling tillgänglig som riktas mot de hjärnförändringar som tros vara orsaken till HE, och golexanolon är för närvarande såvitt känt den enda läkemedelskandidaten under utveckling mot HE som har en målriktad effekt i det centrala nervsystemet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB

Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

