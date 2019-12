GOFORE OYJ YHTIÖTIEDOTE 20.12.2019 KLO 9.00

Gofore tarkentaa pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitaan ja arvioi vuotta 2020

Gofore asetti pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet listautuessaan Nasdaq First North Growth Finland -markkinapaikalle syksyllä 2017. Yhtiö ilmoitti silloin tavoittelevansa kohdemarkkinan kasvun, arviolta 15–25 prosenttia vuosittain, ylittävää liikevaihdon kasvua ja 15 prosentin liikevoittoa ennen liikearvon poistoja (EBITA) -marginaalia. Kohdemarkkinalla tässä tarkoitetaan digitalisaation asiantuntijapalveluita uusien digitaalisten palveluiden kehittäminen mukaan lukien.

Gofore Oyj:n hallitus on todennut markkinoiden kasvun ylittämisen ja 15 prosentin EBITA -marginaalin olevan hyviä tavoitteita jatkossakin. Yhtiön hallitus arvioi, että vuonna 2019 markkina ei kuitenkaan ole kasvanut aiemman arvion mukaisesti vaan kasvu on jäänyt noin 10 prosenttiin. Lisäksi hallitus arvioi, että lähivuosina kohdemarkkina jatkaa selvästi yleistä talouskasvua sekä koko ICT-palvelusektoria voimakkaampaa kasvua, mutta se ei ylitä 10 prosentin tasoa.

Näihin näkemyksiin perustuen Goforen uusi pitkän aikavälin taloudellinen tavoite on kohdemarkkinan kasvun ylittävä liikevaihdon kasvu ja 15 prosentin liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) -marginaalia.

Yhtiön hallitus arvioi, että yhtiö jatkaa kasvuaan hyvän asiakaskysynnän siivittämänä vuonna 2020.

Lisätietoja:

Mikael Nylund, toimitusjohtaja, Gofore Oyj

p. 040 540 2280

mikael.nylund@gofore.com

Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, p. 040 579 6210

