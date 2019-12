上海, Dec. 20, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- 继B.1和B.2龙头系列之后,德立菲Duravit扩展中高端系列龙头产品线,推出全新的B.3系列。龙头把手设计精妙,定位精准的圆形凹处采用抛光铬合金饰面,触感舒适。除了符合人体工程学的设计外,新款龙头系列的比例平衡得当。鲜明的设计语言令B.3系列与所有德立菲 Duravit浴室系列产品完美搭配,相得益彰,且价格颇具吸引力。

B.3系列拥有三种尺寸的冷热混合水龙头,分别有S、M、L 号,适用于洗手盆、脸盆、台上脸盆和碗盆。内置的可调节充气孔,可根据个人所需调整喷嘴的出水效果。

无论是淋浴产品还是浴缸,B.3系列都是选配龙头的理想之选。就淋浴而言,可选择单把龙头或恒温龙头,外露或隐蔽式安装均可,可搭配所有安装在墙面或天花板上的或方或圆的头顶花洒以及不同型号的淋浴杆和手持花洒。配合浴缸亦有恒温器、单把龙头可选,外露或隐蔽式安装均可。

德立菲Duravit BlueBox®是适用于多系列龙头款式(混水龙头或恒温器)的通用安装系统,适用于隐蔽式安装。该系统可让用户在基本套件安装完成之后,再作出设计决定。

德立菲Duravit龙头产品秉承品质与科技精益求精的理念:—— 各款水龙头都采用陶瓷阀芯,设计精湛,经久不衰,免维护。 —— 手握式花洒提供多种喷洒模式,只需轻按Click按钮即可切换! —— 所有水龙头都控制在1级噪音范围 —— 水流速度仅为5.3升/分钟 —— 德立菲Duravit为其水龙头产品提供五年保修期



德立菲Duravit——源于德国的高尚卫浴享受

德立菲Duravit成立于1817年,起源于德国黑森林霍恩贝格(Hornberg)的一个小型陶器制造厂,时至今日,已从一家手工作坊发展成为全球领军的卫浴设计制造商,在全球销售遍及超过130个国家,致力于原创设计、人性化科技和卓越品质的不懈创新,并与Philippe Starck,EOOS,Phoenix Design,sieger design,Kurt Merki Jr.,Christian Werner,Matteo Thun,Cecilie Manz等国际顶尖设计师持续合作,打造个性化的全方位卫浴解决方案;产品涵盖卫浴陶瓷、浴室家具、浴缸、淋浴底盘、按摩水疗系统、智能座便器、龙头水件、卫浴配件以及卫浴安装系统,致力于将“高尚卫浴享受”的理念传递到世界每一个角落。

媒体联系人

中国:

Lily Zhou, 电话 +86 21 63309922 150

电子邮箱:lily.zhou@cn.duravit.com

国际公关部: Duravit AG, 78128 Hornberg 电子邮箱:pr@duravit.de

Photos accompanying this announcement are available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ccbcc140-a7fb-4fa5-b550-558d8f04f1f4

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/de4d139b-834e-4f54-8d82-a1a5bff4e105

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d3029e00-40ff-4d35-b3be-b72e58e3a0d8

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5f4be695-8f34-48bf-bf9b-1f890fdf0666

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1e0860be-8b4c-438c-b76d-2cf46b6e14c4