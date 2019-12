RTX A/S

Nørresundby, den 20. december 2019

Selskabsmeddelelse nr. 74/2019









Bestyrelsen i RTX har, jf. selskabsmeddelelse nr. 31 fra den 20. juni 2019 besluttet at iværksætte et aktietilbagekøbsprogram i henhold til bestemmelserne i artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016, kaldet ”Safe Harbor”-reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet vil RTX tilbagekøbe aktier for et beløb på op til DKK 20 mio. i perioden fra den 1. august 2019 til 31. december 2019.

Følgende transaktioner er gennemført under aktietilbagekøbsprogrammet i perioden fra 13. december 2019 til 19. december 2019:

Antal aktier Gennemsnitlig købspris Værdi af

programmet i DKK I alt, seneste meddelelse 112.417 163,44 18.372.915 13. december 2019 1.000 186,20 186.200 16. december 2019 1.000 188,00 188.000 17. december 2019 1.000 187,35 187.350 18. december 2019 1.000 187,03 187.030 19. december 2019 1.000 185,60 185.600 Total under aktietilbagekøbsprogrammet 117.417 164,43 19.307.095

Efter ovennævnte transaktioner ejer RTX 539.943 egne aktier, svarende 6,04% af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 8.942.838 aktier, inklusive egne aktier.

I overensstemmelse med forordning (EU) nr. 596/2014 præsenteres transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i detaljeret form i bilaget vedhæftet denne selskabsmeddelelse.

Spørgsmål og yderligere oplysninger:

Administrerende direktør Peter Røpke, tlf. 96 32 23 00

RTX’s hjemmeside: www.rtx.dk





