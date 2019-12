Communiqué de presse

Paris, le 20 décembre 2019

Le régulateur Chinois approuve la création d’une société commune

entre Amundi et BOC Wealth Management dans la gestion d’actifs

Amundi, premier gestionnaire d’actifs européen1, et BOC Wealth Management, filiale de Bank of China, ont reçu l'accord de la China Banking and Insurance Regulatory Commission pour créer une société commune dans la gestion d'actifs.

Afin de mettre en œuvre la décision des autorités chinoises, en particulier les 11 mesures proposées par le Comité de développement de la stabilité financière (Financial Stability Development Committee) du Conseil d'État visant à ouvrir davantage le secteur financier, Bank of China a répondu aux exigences règlementaires et, après s’être adressée aux principaux gestionnaires d’actifs internationaux, elle a finalement retenu Amundi. Amundi a répondu favorablement à l'opportunité offerte par le nouveau cadre réglementaire et à la proposition de Bank of China de devenir actionnaire majoritaire d'une nouvelle société commune dans la gestion d'actifs.

Ce partenariat viendra compléter et accélérer la stratégie de développement d'Amundi en Chine. Ainsi, Bank of China et Amundi ont lancé les travaux préparatoires à la création de leur société commune et ont pris l'initiative d’engager le processus d'obtention de l'approbation réglementaire nationale. L'objectif est de lancer la société commune courant deuxième semestre 2020.

La société commune partagera les caractéristiques et capitalisera sur les forces des deux actionnaires. Elle s'appuiera pleinement sur les capacités en matières d’investissement, les services et expertises internationales d’Amundi, premier gestionnaire d’actifs européen. La société commune tirera aussi pleinement parti des atouts de Bank of China Wealth Management et de sa marque, des canaux de distribution et de l'expérience de Bank of China pour répondre aux besoins des investisseurs institutionnels et particuliers et fournir des produits de placement et des services de premier rang à l'échelle nationale.

Commentant ce projet, le Chairman de Bank of China, Liange LIU, a déclaré : « Bank of China est la première société commune dans laquelle un actionnaire étranger détient une participation majoritaire. Cela démontre pleinement que l’ouverture accélérée du marché financier chinois accompagne les évolutions du marché mondial, accélère la reconnaissance du potentiel de croissance du marché chinois par les investisseurs internationaux et favorise le développement durable du marché chinois de la gestion d’actifs. Nous sommes reconnaissants à Amundi d’avoir choisi Bank of China comme partenaire. Les deux parties coopéreront avec l’ambition de construire une société de gestion d’actifs de premier plan et saisiront toutes les opportunités de développement sur le marché de la gestion d’actifs en Chine ».

« Le projet de création d'une société commune entre Amundi et BOC Wealth Management ainsi que le partenariat à long terme avec Bank of China permettront à Amundi d'ajouter un nouveau pilier à sa stratégie de développement en Chine et de bénéficier de relations commerciales fortes avec l'une des premières banques en Chine » ajoute Yves Perrier, Directeur Général d'Amundi. « Amundi est fière d'avoir été sélectionnée par Bank of China pour participer à ce projet pionnier, avec l'objectif de construire une société de gestion d'actifs de premier ordre en Chine. »

A propos d'Amundi

Amundi est le premier asset manager européen en termes d’actifs sous gestion1 et se classe dans le top 10 mondial1. Le Groupe gère 1 563 milliards2 d’euros et compte six plateformes de gestion principales3. Amundi offre à ses clients d’Europe, d’Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et des Amériques une large gamme d’expertises et de solutions d’investissement en gestion active, passive et en actifs réels et alternatifs. Les clients d’Amundi ont également accès à une offre complète d’outils et de services. Ayant son siège social à Paris, Amundi est cotée en Bourse depuis novembre 2015.

Grâce à ses capacités de recherche uniques et au talent de près de 4 500 collaborateurs et experts des marchés, basés dans 37 pays, Amundi fournit aux particuliers, aux clientèles institutionnelles et corporate des solutions d’épargne et d'investissement innovantes pour répondre à leurs besoins, objectifs de rendement et profils de risque spécifiques.

Amundi. La confiance, ça se mérite.

Rendez-vous sur www.amundi.com pour plus d’informations ou pour trouver l’équipe Amundi proche de vous.

Suivez-nous sur

A propos de BOC Wealth Management

Créée le 1er juillet 2019, BOC Wealth Management Co., Ltd. est une filiale à 100 % de Bank of China Co., Ltd., avec un capital social de 10 milliards de RMB. Depuis sa création, elle intervient sur le lancement de produits de gestion d’actifs et de services de conseil. BOC Wealth Management fait partie des premières filiales de gestion d’actifs de groupes bancaires agréées par CBIRC en Chine. A fin septembre 2019, les actifs sous gestion de BOC Wealth Management atteignaient 1 200 milliards de RMB.

La création de BOC Wealth Management est une étape importante pour Bank of China afin de mettre en œuvre les exigences réglementaires, de promouvoir un développement sain des activités de gestion d’actifs et de promouvoir celle-ci en revenant aux fondamentaux. Elle est propice à une amélioration de l'organisation des activités de gestion d’actifs, au renforcement de la ségrégation des risques et à une meilleure prise en compte de la responsabilité fiduciaire. Elle contribuera à accroître l'offre de produits financiers, améliorer la capacité à offrir des services financiers complets aux clients et à renforcer la capacité de servir l'économie réelle.

BOC Wealth Management continuera d'adhérer au concept « innovative development and be professionalism », d'adhérer à la technologie, d'adhérer à un fonctionnement stable, d'adhérer à la dimension humaine, de créer de la valeur pour les investisseurs et de contribuer à la vitalité de l'économie du pays.

Contact presse : Contacts investisseurs : Natacha Andermahr Anthony Mellor Thomas Lapeyre Tel. +33 1 76 37 86 05 Tel. +33 1 76 32 17 16 Tel. +33 1 76 33 70 54 natacha.andermahr-sharp@amundi.com anthony.mellor@amundi.com thomas.lapeyre@amundi.com















1 Source : IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2019 sur la base des encours sous gestion à décembre 2018

2 Données Amundi au 30/09/2019

3 Plateformes de gestion : Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo

