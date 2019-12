Paris, le 20 décembre 2019

Approbation par l’assemblée générale d’Iliad de la résolution relative à l’offre publique de rachat d’actions

L’Assemblée générale extraordinaire d’Iliad réunie le 20 décembre 2019 a adopté la résolution autorisant la réduction de capital d’un montant brut maximum de 1,4 milliard d’euros par voie d’offre publique de rachat d’actions portant sur un maximum de 11.666.666 actions à un prix unitaire de 120 euros.

La condition suspensive pour la réalisation de l’offre publique de rachat par Iliad de ses propres actions1 a ainsi été levée.

Il est prévu que l’offre soit ouverte le 23 décembre 2019 pour se clôturer le 13 janvier 2020.

Avertissement

Le présent communiqué a été préparé à des fins d’information uniquement. Il ne constitue pas une offre publique. Il n’est pas destiné à être diffusé dans les pays autres que la France. La diffusion de ce communiqué, l’offre, de tout document relatif à l’offre et la participation à l’offre peuvent faire l’objet d’une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L’offre ne s’adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n’est pas susceptible de faire l’objet d’une quelconque acceptation depuis un pays où l’offre ferait l’objet de telles restrictions. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s’y conformer.

A propos d’Iliad

Le Groupe Iliad est la maison-mère de Free, l’inventeur de la Freebox, le 1er boitier multiservices sur l’ADSL. Free est à l’origine de nombreuses innovations sur le marché de l’accès Haut Débit et Très Haut Débit (VoIP, IPTV, forfaitisation des appels vers de nombreuses destinations). Free propose des offres simples et innovantes au meilleur prix. Depuis janvier 2012, Free démocratise l’usage du mobile avec des offres simples, sans engagement et à un prix très attractif. Free compte près de 20 millions d’abonnés en France (dont 6,4 millions d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et 13,3 millions d’abonnés mobiles au 30 septembre 2019). Le Groupe est devenu le 4ème opérateur de réseau mobile en Italie où il s’est lancé le 29 mai 2018 sous la marque Iliad et comptait près de 4,5 millions d’abonnés au 30 septembre 2019.

Place de cotation : Euronext Paris Lieu d’échange : Euronext Paris, compartiment A Code valeur : ILD Code ISIN : FR0004035913 Classification FTSE : 974 Internet Membre du: SBF 120, CAC Mid 100, Stoxx 600













1 L’Autorité des marchés financiers a, en application de sa décision de conformité du 3 décembre 2019, apposé le visa n° 19-557 sur la note d’information relative à l’offre publique de rachat initiée par Iliad sur ses propres actions.







