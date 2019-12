COMMUNIQUÉ DE MISE À DISPOSITION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES, NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIÈRES ET COMPTABLES RELATIVES À ILIAD DANS LE CADRE DE L’OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT PORTANT SUR 11.666.666 DE SES PROPRES ACTIONS EN VUE DE LA RÉDUCTION DE SON CAPITAL

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank - Société Générale

conseils financiers, établissements présentateurs et garants de l’offre publique de rachat

BNP PARIBAS Corporate & Institutional Banking - Natixis

conseils financiers

PRIX DE L’OFFRE :

120 euros par action Iliad

DURÉE DE L’OFFRE :

20 jours calendaires minimum

Le présent communiqué établi par Iliad est publié en application des dispositions de l’article 231-28 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF »).

En application des dispositions de l’article L. 621-8 du Code monétaire et financier et de l’article 231-23 du règlement général de l’AMF, l’AMF a, en application de sa décision de conformité du 3 décembre 2019, apposé le visa n° 19-557 sur la note d’information relative à l’offre publique de rachat initiée par la société Iliad (l’ « Offre »).

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 20 décembre 2019 a adopté la résolution relative à l’autorisation de procéder à une réduction de capital d’un montant brut maximum de 1,4 milliard d’euros1 par voie de rachat par Iliad d’au maximum 11.666.666 de ses propres actions en vue de leur annulation.

Conformément à l’article 231-28 du règlement général de l’AMF, les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables d’Iliad ont été déposées auprès de l’AMF et mises à disposition du public ce jour, le 20 décembre 2019. Ces informations, ainsi que la note d’information visée par l’AMF relative à l’Offre, sont disponibles sur les sites Internet de l’AMF ( www.amf-france.org ) et d’Iliad ( https://www.iliad.fr ) et peuvent être obtenues sans frais auprès d’Iliad (16, rue de la Ville-L’Evêque, 75008 Paris), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (12, place des Etats-Unis, CS70052, 92547 Montrouge Cedex) et Société Générale (GLBA/IBD/ECM/SEG, 75886 Paris cedex 18).

Avertissement

Le présent communiqué a été préparé à des fins d’information uniquement. Il ne constitue pas une offre publique. Il n’est pas destiné à être diffusé dans les pays autres que la France. La diffusion de ce communiqué, l’Offre, de tout document relatif à l’Offre et la participation à l’Offre peuvent faire l’objet d’une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L’Offre ne s’adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n’est pas susceptible de faire l’objet d’une quelconque acceptation depuis un pays où l’Offre ferait l’objet de telles restrictions. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s’y conformer.

À propos d’Iliad

Le Groupe Iliad est la maison-mère de Free, l’inventeur de la Freebox, le 1er boitier multiservices sur l’ADSL. Free est à l’origine de nombreuses innovations sur le marché de l’accès Haut Débit et Très Haut Débit (VoIP, IPTV, forfaitisation des appels vers de nombreuses destinations). Free propose des offres simples et innovantes au meilleur prix. Depuis janvier 2012, Free démocratise l’usage du mobile avec des offres simples, sans engagement et à un prix très attractif. Free compte près de 20 millions d’abonnés en France (dont 6,4 millions d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et 13,3 millions d’abonnés mobiles au 30 septembre 2019). Le Groupe est devenu le 4ème opérateur de réseau mobile en Italie où il s’est lancé le 29 mai 2018 sous la marque Iliad et comptait près de 4,5 millions d’abonnés au 30 septembre 2019.









1 La valeur nominale des actions d’Iliad n’étant pas fixée dans les statuts de la société.







