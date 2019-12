20.12.2019

Solidium on tänään tehnyt sitovan sopimuksen ostaa 4 442 500 TietoEVRY:n osaketta yhtiön suurimmalta osakkeenomistajalta eli Apax Partners LLP:n hallinnoimilta rahastoilta, toimien Lyngen Holdco S.A.R.L.:in välityksellä (”Apax”). Kauppahinta on noin 122,6 miljoonaa euroa. Solidium ja Apax solmivat 19.6.2019 ehdollisen sopimuksen, jonka mukaan Solidiumilla oli oikeus ostaa mainittu määrä TietoEVRYn osakkeita. Solidium tiedotti asiasta 19.6.2019. Tiedon ja EVRY:n rajanylittävän sulautumisen täytäntöönpanon 5.12.2019 myötä Solidiumin omistusosuus liudentui 6,3 prosenttiin, kun EVRY:n omistajat tulivat omistamaan 37,5 % yhdistyneestä TietoEVRY:stä. Tänään sovitun Solidiumin ja Apaxin välisen osakekaupan myötä Solidiumin omistusosuus nousee takaisin 10 prosenttiin.

TietoEVRY:n toisiaan täydentävä liiketoiminta Norjassa, Suomessa ja Ruotsissa luo hyvän pohjan sulautumiselle. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 3 miljardia euroa. Yhdistyvän yhtiön 24 000 ammattilaista ovat tukemassa pohjoismaisten yritysten edelläkävijyyttä ja tuottamassa arvoa yhteiskunnalle digitaalisten palveluiden avulla. Yritykset täydentävät toisiaan niin maantieteellisesti kuin palvelujen ja asiakaskunnan suhteen. TietoEVRYn pääkonttori sijaitsee Espoossa.

