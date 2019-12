SAINT-MICHEL-DES-SAINTS, Québec, 20 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nouveau Monde Graphite inc. (« Nouveau Monde » ou « NMG ») (TSXV : NOU; OTCQX : NMGRF; Francfort : NM9) a le plaisir d’annoncer que les premiers équipements de sphéronisation et de micronisation de type commercial ont été livrés à son usine de démonstration de graphite à Saint-Michel-des-Saints dans le cadre de sa stratégie visant à approvisionner le marché des batteries lithium-ion avec un produit de haute pureté, excavé et transformé de manière éthique et durable.



Nouveau Monde produit présentement du concentré de graphite à son usine de démonstration afin de préqualifier son produit auprès de clients potentiels des segments de marchés traditionnels comme les revêtements réfractaires utilisés en sidérurgie, les pellicules pour électroniques et les lubrifiants. Avec l’installation de ces nouveaux équipements, Nouveau Monde commencera à transformer son concentré de graphite en produits à valeur ajoutée (PVA) comme le graphite sphéronisé, une composante clé des anodes de batteries lithium-ion.

Au cours des prochaines semaines, la Société procèdera à l’installation, la mise en service et le rodage des équipements. L’usine de démonstration en phase 2 devrait commencer à produire, d’ici la fin du T1 2020, des PVA destinés à la préqualification auprès de clients potentiels au sein de ce marché qui, selon les prévisions, devrait connaître une croissance exponentielle au cours des prochaines années.

Nomination d’un directeur des opérations

La Société a également le plaisir d’annoncer la nomination de Pierre-Luc St-Hilaire au poste de directeur des opérations à l’usine de démonstration. M. St-Hilaire était auparavant superviseur de production, traitement au sein du Groupe Papiers tissu Cascades, après avoir passé 15 ans chez Imerys Graphite & Carbone Canada à titre de superviseur de l’usine de PVA de Terrebonne. Son expérience dans la transformation et la micronisation de concentré de graphite sera déterminante pour assurer le succès de Nouveau Monde lors de la mise en œuvre des procédés et des opérations en préparation pour la production commerciale.

Eric Desaulniers, PDG de Nouveau Monde, a déclaré : « Cette nouvelle phase de notre usine de démonstration, combinée à l’arrivée d’un autre membre clé à la tête dans notre équipe technique qui pourra mettre son expérience en production de PVA à profit, nous permettent de réduire le risque associé au projet Matawinie et d’assurer le succès des futures opérations commerciales pour ainsi générer de la valeur pour nos actionnaires. »

En parallèle, Karl Trudeau quitte son poste de chef des opérations pour des raisons personnelles. Au cours des deux dernières années, M. Trudeau a joué un rôle déterminant tout au long de la construction et la mise en service de l’usine de démonstration, ainsi que dans nos efforts pour assurer l’acceptabilité sociale du projet. Sa contribution a aidé la Société à faire avancer le projet Matawinie d’un modèle de niveau préfaisabilité à un concept prêt pour l’ingénierie détaillée. Compte tenu de sa grande expertise en transformation du graphite, il continuera d’épauler Nouveau Monde à titre de consultant.

À propos de Nouveau Monde Graphite

Nouveau Monde Graphite développe le projet minier de graphite Matawinie, situé à Saint-Michel-des-Saints, à 150 km au nord de Montréal, QC. À la fin 2018, la Société a publié une étude de faisabilité qui révèle un fort potentiel économique avec une production prévue de 100 000 tonnes de concentré de graphite par année, d'une pureté moyenne de 97 %, sur une période de 26 ans. La production devrait commencer en 2022. Présentement, Nouveau Monde exploite une usine de démonstration où elle prévoit produire 2 000 tonnes de graphite en paillettes concentré pour acheminer à des clients potentiels nord-américains et internationaux pour la qualification de ses produits. Dans une perspective d'intégration verticale et de développement durable au sein du marché des véhicules électriques, Nouveau Monde prévoit la mise en place d'une usine de transformation secondaire du graphite à grande échelle, répondant aux besoins de l'industrie en pleine expansion des batteries lithium-ion. Une usine de démonstration pour ce segment d’affaires devrait être opérationnelle en 2020. Dédié à des normes élevées en matière d'énergie renouvelable et de durabilité, le projet de graphite de la Matawinie sera le premier du genre à être exploité comme une mine entièrement électrique et carboneutre.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s’y limiter, contenus dans le paragraphe « À propos de Nouveau Monde Graphite » ci-dessus, qui décrit essentiellement les perspectives et les objectifs de la Société, constituent de « l’information prospective » ou des « énoncés prospectifs » selon le sens attribué par certaines lois sur les valeurs mobilières, et sont fondés sur des attentes, des estimations et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s’avérer inexactes.

Plusieurs de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats ou le rendement réels diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l’information sur les attentes actuelles de la direction et ses plans pour l’avenir. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, ni d’expliquer toute différence importante entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf tel que l’exigent les lois en valeurs mobilières applicables.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de presse.