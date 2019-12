DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.12.2019 klo 15.00



DNA julkistaa tilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset vuonna 2020 seuraavasti:

28.1.2020: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2019

27.4.2020: Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2020

15.7.2020: Puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuu 2020

20.10.2020: Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2020

Vuosikertomuksen sähköinen versio, joka sisältää täydellisen tilinpäätöksen vuodelta 2019 ilmestyy viimeistään 2.3.2020 alkavalla viikolla (viikko 10/2020).

DNA:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 26.3.2020.

Lisätietoja:

Marja Mäkinen, Head of IR, Sijoittajasuhteet, DNA Oyj, puh. 044 044 1262, marja.makinen@dna.fi

DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi