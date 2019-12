December 20, 2019 08:20 ET

Investors House Oyj

Pörssitiedote

Julkaistavissa 20.12.2019 klo 15.20

INVESTORS HOUSE OYJ:N ULKONA OLEVA OSAKEMÄÄRÄ KASVAA 3.709 OSAKKEELLA

Investors House Oyj:n 11.4.2019 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päättämän valtuutuksen mukaisesti osa yhtiön hallituspalkkioista on maksettu yhtiön hallussa olevilla yhtiön osakkeilla. Maksu on toteutettu suunnatulla osakeannilla, jossa on luovutettu yhteensä 3.709 osaketta kolmelle hallituksen jäsenelle.

Tämän johdosta Investors House Oyj:n ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärä on kasvanut 3.709 osakkeella. Investors House Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 6.182.287 kpl, joista ulkona olevien osakkeiden määrä on 6.012.811 osaketta ja äänimäärä vastaavasti 6.012.811 ääntä.

Helsinki 20.12.2019

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669

