Konsolidator A/S

December 20, 2019 08:21 ET

Selskabsmeddelelse nr. 8-2019

Konsolidator har indgået aftale med den første tyske kunde. Åbningen af det tyske marked er en vigtig milepæl for Konsolidator og en integreret del af Konsolidators vækststrategi. Til understøttelse af den forventede vækst er Konsolidator i dialog med førende revisionshuse, der kan onboarde kunder på det tyske marked.

CEO, Claus Finderup Grove, udtaler: "Med vores første kunde på det tyske marked bekræftes vores antagelser, at der også i Tyskland er et marked og en efterspørgsel på den service vi leverer med Konsolidator."





Om Konsolidator

Konsolidator® er et cloud-baseret og standardiseret SaaS konsoliderings- og rapporteringsværktøj, der automatiserer konsolidering samt månedsrapportering og leverer præcis og rettidig ledelsesinformation baseret på koncerners nøgletal. Konsolidator ønsker at gøre små- og mellemstore koncerners finansielle konsolidering og rapportering nemmere. Den tid koncernerne sparer, og de kvalitetsdata, der opnås, når de benytter Konsolidators cloud-baserede værktøj, betyder, at koncernerne kan træffe bedre beslutninger og dermed levere højere strategisk værdi.

Yderligere oplysninger: CEO Claus Finderup Grove, tlf. +45 2095 2988, e-mail: cfg@konsolidator.com

Søborg, 20. december 2019

