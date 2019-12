December 20, 2019 08:30 ET

Valmet Oyj:n pörssitiedote 20. joulukuuta 2019 klo 15:30



Ehdotus hallituksen kokoonpanosta

Valmetin nimitystoimikunta ehdottaa seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 19. maaliskuuta 2020, hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemää varsinaisen yhtiökokouksen 2021 päättymiseen asti jatkuvalle toimikaudelle, ja että

Aaro Cantell, Pekka Kemppainen, Monika Maurer, Mikael Mäkinen, Eriikka Söderström, Tarja Tyni ja Rogerio Ziviani valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi,

Mikael Mäkinen valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Aaro Cantell hallituksen varapuheenjohtajaksi.

”Nimitystoimikunta on arvioinut, että Valmetin hallitus on toiminnassaan osoittanut monipuolista osaamista kansainvälisen liiketoiminnan johtamisessa ja kehittämisessä. Hallituksen monimuotoisuus ja sen jäsenten toisiaan täydentävä kokemus tukee yhtiön liiketoimintaa ja edistää hyvää hallinnointia”, sanoo nimitystoimikunnan puheenjohtaja Antti Mäkinen.

Hallituksen jäsenet on esitelty Valmetin verkkosivulla https://www.valmet.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus/ .

Ehdotus hallituksen palkitsemisesta

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavan, varsinaisen yhtiökokouksen 2021 päättymiseen asti toimivan hallituksen vuotuisia palkkioita korotetaan ja maksaminen toteutuu seuraavasti:

115 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle (2019: 110 000),

67 500 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle (2019: 66 000),

54 000 euroa jokaiselle hallituksen jäsenelle (2019: 52 800).

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että peruspalkkiona maksetaan 7 000 euroa jokaiselle tarkastusvaliokunnan jäsenelle, 14 000 euroa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle, 4 000 euroa jokaiselle palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle sekä 6 000 euroa palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle.

Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta, jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 400 euroa kokoukselta, ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 2 800 euroa kokoukselta mukaan lukien valiokuntien kokoukset.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteästä vuosipalkkiostaan Valmetin osakkeita säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsingin pörssilistalla muodostuvaan hintaan, ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1. tammikuuta–31. maaliskuuta 2020 on julkistettu.

Nimitystoimikunta



Antti Mäkinen (toimitusjohtaja, Solidium Oy) toimi nimitystoimikunnan puheenjohtajana. Nimitystoimikunnan jäseniä olivat Jouko Pölönen (toimitusjohtaja, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen), Satu Huber (toimitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elo), Reima Rytsölä (varatoimitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma), ja Mikael Mäkinen asiantuntijajäsenenä Valmet Oyj:n hallituksen puheenjohtajan ominaisuudessa.

Valmetin hallitus sisällyttää nämä ehdotukset varsinaisen yhtiökokouksen 2020 kokouskutsuun, joka julkaistaan arviolta 5. helmikuuta 2020.

Lisätietoja antaa:

Antti Mäkinen, Valmetin nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 010 830 8905

Rasmus Oksala, lakiasiainjohtaja, Valmet, puh. 010 672 0026

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2018 oli noin 3,3 miljardia euroa. Yli 13 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

