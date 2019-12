PARIS, 20 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Determine, a Corcentric company, éditeur international de solutions Cloud Source-to-Pay, a été nommé “Strong Performer” dans The Forrester Wave™: Source-To-Contract Suites, Q4 2019 publié par Forrester le 18 décembre 2019.



Determine a obtenu la note la plus élevée possible dans la catégorie “facilité d’utilisation” (basée sur des témoignages clients). Le rapport stipule en outre que “la facilité d’utilisation et d’implémentation de la solution Determine sont des critères clés dans le choix de l’éditeur”.

“C’est un honneur d’être nommé “Strong Performer” dans le rapport The Forrester Wave™: Source-To-Contract Suites, Q4 2019. Nos solutions Cloud offrent à nos clients une visibilité totale sur l’ensemble des données issues du processus Source-to-Pay. L’intégration des modules Sourcing, Gestion des Fournisseurs et Gestion des Contrats leur permettent d’automatiser leurs processus Source-to-Contract, de gagner en efficacité, d’optimiser leurs coûts, de renforcer la collaboration entre les services et avec leurs fournisseurs, et d’aligner leurs objectifs financiers à ceux de leur entreprise et de leurs fournisseurs.”

Gérard Dahan, SVP EMEA – Determine, a Corcentric company

“Les clients de Determine ont donné de très bonnes notes à la Plateforme [Determine] pour sa facilité d’utilisation. Ils ont également noté au-dessus de la moyenne sa facilité d’implémentation. L’un d’eux a notamment commenté “Nous sommes très satisfaits de la solution et la trouvons intuitive et simple d’utilisation”.”

Andrew Bartels, Vice President et Analyste Principal – Forrester

“Determine a su nous convaincre par la qualité de son offre et de son accompagnement. Nous attendons de la solution qu’elle nous permette d’améliorer la productivité, la conformité et la visibilité sur les dépenses par une meilleure gestion des achats.”

Fabienne Lecuyer, Directrice Achats Biens & Services Groupe – InVivo

La suite Source-to-Contract de Determine comprend les fonctionnalités de gestion de projets, d’appels d’offre, d’enchères électroniques, d’analyse des offres et attributions, de sourcing et de gestion complète du cycle de vie des contrats (CLM). Les solutions intégrées de Determine apportent une réelle valeur ajoutée aux Directions Achats et Juridiques des entreprises en dynamisant leurs perspectives de revenus et en minimisant les risques grâce à une meilleure gestion de la conformité et un meilleur contrôle des dépenses.

“Nous sommes fiers d’être reconnus dans le rapport The Forrester Wave™: Source-To-Contract Suites, Q4 2019 de Forrester. Cela démontre la capacité de la Plateforme Determine à aider les organisations Achats à mieux gérer leurs processus liés au Sourcing et à la Gestion des Contrats. Nous sommes reconnaissants du soutien, de la confiance et de la fidélité des clients Determine qui ont participé à cette évaluation.”

Matt Clark, President & COO – Corcentric

À propos du rapport The Forrester Wave™: Source-To-Contract Suite

Analyste reconnu du marché, Forrester publie son rapport The Forrester Wave™: Source-To-Contract Suites, Q4 2019 qui évalue les solutions Source-to-Contract* du marché. Forrester suit un processus rigoureux de sélection basé sur 35 critères.

À propos de Determine, a Corcentric company

Determine, a Corcentric company, est un éditeur SaaS/Cloud de solutions Source-to-Pay et de gestion des contrats. Intégrée sur la plateforme Cloud Determine, notre Suite logicielle Source-to-Pay comprend les applications de sourcing stratégique, gestion fournisseurs, gestion des contrats, gestion des achats et dématérialisation facture. La technologie visionnaire de notre plateforme Cloud est reconnue comme étant hautement configurable et facile à intégrer à tout ERP. Elle permet à l’ensemble des acteurs de la chaine de valeur de mieux collaborer en interne comme en externe et de gérer efficacement l’ensemble de leurs problématiques métiers : finance, achat, comptabilité, légal et contrôle de gestion. Notre Suite Source-to-Pay intégrée apporte une vraie valeur ajoutée aux activités opérationnelles et stratégiques des entreprises en dynamisant leurs perspectives de revenus et en minimisant les risques grâce à une meilleure gestion de la conformité et un meilleur contrôle des dépenses. Grâce à sa présence internationale et à son réseau de partenaires certifiés, Determine est la solution pour vos projets de sourcing stratégique, gestion des contrats, gestion fournisseurs et procure-to-pay

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site www.determine.fr.

