20.12.2019 klo 17.30 (EET)

Välimiesoikeus on vahvistanut Loxam S.A.S.:n lunastusoikeuden Ramirent Oyj:n osakkeisiin, Loxam S.A.S. on saanut omistusoikeuden Ramirent Oyj:n kaikkiin osakkeisiin ja osakkeet poistuvat Nasdaq Helsingin pörssilistalta

Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan nimittämä välimiesoikeus on tänään vahvistanut, että Loxam S.A.S.:lla (”Loxam”) on oikeus lunastaa Ramirent Oyj:n (”Ramirent”) vähemmistöosakkeet ja että Loxamilla on oikeus saada vähemmistöosakkeet omistukseensa asettamalla välimiesoikeuden hyväksymä vakuus lunastushinnan ja sille kertyvän koron maksamisesta.

Ramirent on 10.12.2019 jättänyt Nasdaq Helsinki Oy:lle (”Nasdaq Helsinki”) Ramirentin osakkeiden pörssilistalta poistamista koskevan hakemuksen. Hakemuksessa pyydetään, että Ramirentin osakkeiden noteeraus Nasdaq Helsingin pörssilistalla päättyy mahdollisimman pian sen jälkeen, kun Loxam on saanut lunastusmenettelyssä omistusoikeuden kaikkiin Ramirentin osakkeisiin.

Loxamin lunastusoikeuden vahvistamisen seurauksena Nasdaq Helsinki on keskeyttänyt kaupankäynnin Ramirentin osakkeilla tänään kello 15.40.

Lisäksi Loxam on tänään asettanut välimiesoikeuden hyväksymän vakuuden ja näin ollen saanut omistusoikeuden kaikkiin Ramirentin osakkeisiin osakeyhtiölain 18 luvun 6 §:n mukaisesti. Vakuuden asettamisen ja omistusoikeuden siirtymisen jälkeen lunastusmenettelyssä mukana olevat Ramirentin vähemmistöosakkeenomistajat ovat oikeutettuja saamaan ainoastaan lunastushinnan ja sille maksettavan koron.

Nasdaq Helsinki on 17.12.2019 Ramirentin hakemuksesta päättänyt poistaa Ramirentin osakkeet Nasdaq Helsingin pörssilistalta sen jälkeen, kun omistusoikeus kaikkiin Ramirentin osakkeisiin on siirtynyt Loxamille lunastusmenettelyssä osakeyhtiölain mukaisesti. Näin ollen Ramirentin osakkeiden noteeraus Nasdaq Helsingissä päättyy tänään Nasdaq Helsingin julkaiseman erillisen tiedotteen mukaisesti.

Jukka Havia

Talousjohtaja, Ramirent Oyj

+358 50 355 3757

jukka.havia@ramirent.com

Ramirent on johtava palveluyritys, joka tarjoaa konevuokrausta rakentamiseen sekä muuhun teollisuuteen. Autamme asiakkaitamme työskentelemään turvallisesti ja tehokkaasti vuokraamalla juuri heille sopivia koneita sekä palvelemalla sujuvasti ja positiivisella asenteella. Ramirentissä on noin 3 200 työntekijää ja 300 konevuokraamoa yhdeksässä Pohjois- ja Itä-Euroopan maassa. Vuonna 2018 Ramirent-konsernin myynti oli 712 miljoonaa euroa. Ramirent on noteerattu Nasdaq Helsingissä (RAMI). Loxam S.A.S. on hankkinut yli 90 prosenttia kaikista Ramirentin osakkeista ja tulee poistamaan yhtiön Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalta heti kun se on sovellettavien lakien mukaan sallittua.

