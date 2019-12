Le Groupe relève les perspectives annuelles 2019

Suite à la très bonne performance constatée sur la fin de l’année 2019, le Groupe ajuste la perspective de croissance annuelle du chiffre d’affaires à taux constants qui devrait à présent se situer entre 6% et 7% par rapport à 2018. Le ratio de «résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions» sur «chiffre d’affaires» devrait, quant à lui, progresser d’environ 3 points par rapport à 2018 à taux de change constants (2,5 points hors exceptionnels). Sur le plan financier, le strict contrôle des capitaux engagés devrait permettre un désendettement autour de 80 millions € à taux constants sur l’année.

En 2020, le groupe anticipe une croissance du chiffre d’affaires à taux constants comprise entre 4% et 6% et une progression du ratio de «résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions» sur «chiffre d’affaires» d’environ 0,5 point par rapport à 2019 à taux de change constants (soit 1 point hors exceptionnels).

À l’occasion de cette communication, Virbac souhaite également indiquer que le site américain de St. Louis a fait l’objet d’une nouvelle inspection de la FDA (Food and drug administration), suite à celle de 2016, qui s’est bien déroulée et qui confirme le statut cGMP (current Good manufacturing practice) de l’usine.





