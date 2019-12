Point sur les discussions avec les partenaires financiers du sous-groupe allemand1

Recylex S.A. (Euronext Paris : FR0000120388 - RX) indique ce jour que le sous-groupe allemand a obtenu de ses partenaires financiers (le consortium bancaire allemand, Glencore International AG et le Land de Basse-Saxe) la poursuite, sous conditions, jusqu'au 30 avril 2020 de ses financements.

Suite aux dernières discussions, les partenaires financiers ont accepté de maintenir leur financement jusqu'au 30 avril 2020, sous réserve d'ajustements importants du sous-groupe allemand. Dans ce cadre, le Groupe travaille sur les cessions de PPM Pure Metals GmbH, pour laquelle il a déjà reçu des marques d'intérêt, de Norzinco GmbH et de Weser-Metall GmbH. Le sous-groupe allemand devra notamment fournir un état d’avancement au 31 janvier 2020 de l'examen des cessions d'actifs visant à restructurer sa dette. Sur cette base, les partenaires financiers détermineront en février 2020 si et à quelles conditions leur financement pourra être maintenu jusqu'au 30 avril 2020. Dans ce contexte, le Groupe étudie également l'impact de ces projets de cession sur son modèle économique et les développements stratégiques associés en vue de poursuivre les activités restantes du Groupe.

Sous réserve de la position de l’ensemble des partenaires financiers lors du point d’étape précité, le sous-groupe allemand a obtenu :

Auprès de Glencore International AG, le report au 30 avril 2020 de la date d'échéance du financement-relais (40,7 millions d’euros), ainsi que de celle du financement additionnel (16,0 millions d’euros) ;

Auprès de ses partenaires financiers, le report au 30 avril 2020 de leurs droits de résiliation anticipée au titre du financement obtenu en décembre 2016, ainsi que le report jusqu'à cette même date des remboursements dus aux 31 décembre 2018, 31 mars 2019, 30 juin 2019,

30 septembre 2019, 31 décembre 2019 et 31 mars 2020 pour un montant total de 12,0 millions d’euros, ainsi que les intérêts échus au 31 décembre 2019 et au 31 mars 2020 pour un montant total d’environ 5,5 millions d’euros.

Dans ce contexte, afin de permettre la poursuite des discussions en cours et sous réserve de la position de l’ensemble des partenaires financiers en février 2020, le sous-groupe allemand a par ailleurs obtenu auprès de Glencore International AG une extension du financement-relais, par tranches mensuelles, pour un montant global maximum de 20,7 millions d’euros, en vue de couvrir ses besoins de trésorerie identifiés jusqu’au 30 avril 2020.

Recylex tiendra les investisseurs informés de l’évolution de la situation et de la position des partenaires financiers du sous-groupe allemand.

Point sur la situation financière2

Au 20 décembre 2019 :

L’endettement net du sous-groupe allemand a atteint à 151,6 millions d’euros, contre 143,9 millions d’euros au 27 novembre 2019. Cette hausse s’explique principalement par le tirage sur le financement-relais étendu en décembre 2019.

L’endettement net de la société mère Recylex S.A. s’est élevé à 48,5 millions d’euros, contre 45,7 millions d’euros au 27 novembre 2019. Cette variation s’explique principalement par la dégradation de la position nette de trésorerie (4,5 millions d’euros contre 7,3 millions d’euros au 27 novembre 2019) 3 .

. L’endettement net consolidé du Groupe s’élevait à 181,1 millions d’euros contre 170,4 millions d’euros au 27 novembre 2019.

