Perte d'exploitation de 9,3 M$ comparativement à une perte de 10,7 M$

BAIIA 1 négatif de 4,5 M$ comparativement à un BAIIA négatif de 8,6 M$

négatif de 4,5 M$ comparativement à un BAIIA négatif de 8,6 M$ Hausse de 14,1 % ou 1,1 M$ des ventes tirées du commerce de gros et du commerce électronique

Flux de trésorerie positifs liés à l'exploitation de 4,8 M$ comparativement à des flux de trésorerie négatifs de 18,0 M$

Trésorerie nette de 28,0 M$

MONTRÉAL, 20 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Thés DAVIDsTEA Inc. (Nasdaq: DTEA), l’un des premiers marchands de thé en Amérique du Nord, annonce ses résultats du troisième trimestre pour la période close le 2 novembre 2019 (l’ « exercice 2019 »). Sauf indication contraire, les résultats de la Société pour le troisième trimestre de l'exercice 2019 reflètent l'adoption de l'IFRS 16, tel que décrit ci-dessous à la rubrique « Adoption de l'IFRS 16 - Contrats de location ». Tous les chiffres sont exprimés en dollars canadiens.

« Le lancement récent de notre nouvelle et passionnante collection de thé a été bien accueilli par les consommateurs et nos sachets de thé sont maintenant disponibles dans un réseau élargi d'épiceries à travers le Canada. En plus de stimuler les ventes, cela créera encore plus de visibilité pour la marque DAVIDsTEA dans les marchés à travers le Canada », a déclaré Herschel Segal, fondateur, président exécutif du conseil et chef de la direction intérimaire.

« Nous continuons à gérer activement notre fonds de roulement et nous maintenons une solide position financière, avec une trésorerie de 28,0 M$ à la fin du trimestre. Notre gamme de produits et l'expérience de nos clients en magasin continuent de susciter l'intérêt des consommateurs et nous sommes heureux des éloges reçus de tiers indépendants reconnus », a déclaré Frank Zitella, chef de la direction financière et de l’exploitation.

Au cours du troisième trimestre de 2019, les produits et la marque DAVIDsTEA ont été reconnus à trois reprises par des publications indépendantes. Newsweek, un magazine d'information hebdomadaire et un site Web de premier plan aux États-Unis, a reconnu DAVIDsTEA comme l'une des meilleures boutiques en ligne américaines dans la catégorie des produits alimentaires. Léger, une firme canadienne reconnue de sondage et de recherche en marketing, a classé DAVIDsTEA au premier rang des magasins spécialisés canadiens parmi les millénaires et la génération Z, et au deuxième rang pour l'expérience client globale dans la catégorie du commerce de détail en Ontario.

Résultats d'exploitation du troisième trimestre de l'exercice 2019

Pour le trimestre clos le 2 novembre 2019, les ventes ont diminué de 9,5 %, ou 4,2 M$, pour s'établir à 39,5 M$, comparativement à 43,7 M$ au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Les ventes des canaux du commerce électronique et de gros ont augmenté de 1,1 M$, ou 14,1 %, en raison d'une demande accrue provenant du canal des marchés d’alimentation et d'une plus grande adoption en ligne. En contrepartie, les ventes au détail ont diminué de 5,3 M$ et les ventes comparables des mêmes boutiques ont diminué de 5,0 M$, ou 14,1 %.

La perte d'exploitation a diminué de 1,4 M$ pour s'établir à 9,3 M$. En excluant l'incidence de l'IFRS 16, la perte d'exploitation se serait élevée à 12,1 M$, soit une augmentation de 1,4 M$ par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent. L'augmentation de la perte est principalement attribuable à la réduction des coûts fixes en raison des ventes négatives comparables des mêmes boutiques et de la dépréciation des actifs liés au droit d'utilisation, partiellement compensée par l'absence d'éléments ajustés1 encourus au cours du trimestre correspondant de l'exercice 2018.

Les frais de vente, généraux et administratifs ont augmenté de 1,6 M$ pour s'établir à 30,7 M$ pour le trimestre clos le 2 novembre 2019 par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent. En excluant l'incidence de l'IFRS 16 et la dépréciation des immobilisations corporelles et des actifs de droits d'utilisation pour le trimestre clos le 2 novembre 2019 et les éléments ajustés encourus au troisième trimestre de 2018, les frais de vente, généraux et administratifs ajustés1 ont diminué de 1,3 M$ pour s'établir à 25,7 M$ pour le trimestre clos le 2 novembre 2019, principalement en raison de la baisse des coûts variables liée à la diminution des ventes.

Le BAIIA, qui exclut les éléments sans effet sur la trésorerie ou d’autres éléments de la période courante et des périodes antérieures, a affiché un montant négatif de 4,5 M$ pour le trimestre clos le 2 novembre 2019, comparativement à un montant négatif de 8,6 M$ au trimestre correspondant de l'exercice précédent. En excluant l'incidence de l'IFRS 16, le BAIIA aurait été négatif de 10,3 M$. Le BAIIA ajusté1 pour le trimestre, excluant l'incidence de l’IFRS 16, s'est élevé à un montant négatif de 8,0 M$, comparativement à un montant négatif de 6,2 M$ au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

La perte entièrement diluée par action ordinaire s'est établie à 0,42 $, comparativement à 0,35 $ au troisième trimestre de l'exercice 2018. La perte nette ajustée entièrement diluée par action ordinaire1, qui correspond à la perte nette ajustée1 divisée par la moyenne pondérée entièrement diluée des actions en circulation, s'est établie à 0,34 $ par action, contre 0,33 $ par action pour le même trimestre en 2018.

Au 2 novembre 2019, la Société avait un solde de trésorerie de 28,0 M$ et un fonds de roulement de 31,1 M$. La diminution de la trésorerie au cours du trimestre et de la période de neuf mois a été de 1,7 M$ et de 14,0 M$, soit une amélioration de 19,2 M$ et de 30,7 M$ par rapport au trimestre et à la période de neuf mois de l'exercice précédent, respectivement. Cette amélioration reflète l'accent mis sur l'optimisation du fonds de roulement, les investissements sélectifs en capital et l'évitement des dépenses de cessation d'emploi, ainsi que d'autres dépenses non récurrentes encourues au cours de l'exercice 2018.

Les flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation se sont élevés à 4,8 M$ pour les trois mois clos le 2 novembre 2019, par rapport à une utilisation nette de 18,0 M$ pour les trois mois clos le 3 novembre 2018. En excluant l'incidence de l'IFRS 16, les flux de trésorerie nets affectés aux activités d'exploitation se sont élevés à 0,9 M$, soit une amélioration de 17,1 M$ par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent. La variation nette des autres soldes du fonds de roulement sans effet sur la trésorerie liés à l'exploitation s'est améliorée principalement en raison d'une diminution de la trésorerie utilisée pour les stocks, de la diminution des charges payées d’avance et dépôts, du recouvrement des comptes débiteurs, du recouvrement des impôts sur le revenu à recevoir et de l’augmentation des comptes fournisseurs et autres créditeurs.

Les flux de trésorerie affectés aux activités de financement se sont élevés à 5,7 M$ pour le trimestre clos le 2 novembre 2019, comparativement à néant pour le trimestre clos le 3 novembre 2018. En excluant l'incidence de l'IFRS 16, les flux de trésorerie nets affectés aux activités de financement étaient néants au cours des trois mois clos le 2 novembre 2019.

Les flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement se sont élevés à 0,8 M$ pour les trois mois clos le 2 novembre 2019, comparativement à 2,9 M$ pour les trois mois clos le 3 novembre 2018. La baisse des flux de trésorerie nets affectés aux activités d'investissement était due à la diminution des dépenses en immobilisations, partiellement compensée par une avance additionnelle de 0,2 M$.

Adoption de l'IFRS 16 - Contrats de location

La Société a adopté l'IFRS 16 - Contrats de location, qui remplace l'IAS 17 - Contrats de location et interprétations connexes, en utilisant l'approche rétrospective modifiée, applicable à la période annuelle ouverte à compter du 3 février 2019. Par conséquent, les résultats de la Société pour les trois premiers trimestres de l'exercice 2019 reflètent la comptabilisation des contrats de location selon IFRS 16. Les chiffres comparatifs des trois premiers trimestres de l'exercice 2018 n'ont pas été retraités et continuent d'être présentés selon IAS 17, Contrats de location. Se reporter à la note 3 des états financiers consolidés condensés intermédiaires non audités des trois premiers trimestres de 2019 pour plus de détails sur l'application de la norme IFRS 16.

Dépôt des états financiers

La Société dépose aujourd'hui auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières (www.sedar.com) et auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (www.sec.gov) (i) une modification à son rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q pour la période close le 4 mai 2019 afin de retraiter ses états financiers consolidés condensés non vérifiés et l'information financière connexe au 4 mai 2019 et de modifier certains autres éléments de ce rapport, (ii) une modification de son rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q pour la période close le 3 août 2019 afin de retraiter de façon similaire ses états financiers consolidés condensés non vérifiés et les informations financières connexes au 3 août 2019 et (iii) son rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q pour la période close le 2 novembre 2019.

Note

Le présent communiqué doit être lu conjointement avec le rapport de gestion de la Société, qui sera déposé par la Société auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières au www.sedar.com et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis au www.sec.gov et sera également disponible dans la section Investisseurs du site Web de la Société au www.davidstea.com/ca_fr/.

Utilisation de mesures financières non conformes aux IFRS

Le présent communiqué comprend des mesures financières non conformes aux IFRS, notamment 1) le BAIIA et le BAIIA ajusté, 2) la perte d’exploitation ajustée, 3) les frais de vente, généraux et administratifs ajustés, 4) la perte nette ajustée, 5) la perte entièrement diluée ajustée par action, et 6) les frais de vente, généraux et administratifs ajustés en pourcentage des ventes. Ces mesures financières non conformes aux IFRS ne sont pas définies par les IFRS et peuvent différer des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Nous croyons que ces mesures financières non conformes aux IFRS fournissent aux investisseurs avertis des renseignements utiles sur nos activités passées. Nous présentons ces mesures financières non conformes aux IFRS comme des mesures supplémentaires du rendement parce que nous croyons qu'elles facilitent l'évaluation comparative de notre rendement d'exploitation par rapport à notre rendement en fonction de nos résultats selon les IFRS, tout en isolant les incidences de certains éléments qui varient d'une période à une autre, mais non en remplacement des mesures financières selon les IFRS.

Pour un rapprochement avec les mesures financières IFRS, veuillez consulter la rubrique sur les mesures financières non conformes aux IFRS du rapport de gestion de notre formulaire 10-Q.

Données financières consolidées résumées (en milliers de dollars canadiens, sauf l’information relative aux montants par action)

Pour les trois mois clos Pour les 9 mois clos

2 novembre 2019 2 novembre 2019 2 novembre Hors impact 3 novembre 2 novembre Hors impact 3 novembre 2019 d'IFRS 16 (1) 2018 2019 d'IFRS 16 (1) 2018 (Non vérifiés) Ventes 39 493 $ 39 493 $ 43 656 $ 122 925 $ 122 925 $ 129 609 $ Coût des ventes 18 139 23 859 25 275 53 430 70 772 71 193 Bénéfice brut 21 354 15 634 18 381 69 495 52 153 58 416 Frais de vente, généraux et administratifs 30 670 27 733 29 119 90 254 81 101 84 865 Perte d'exploitation (9 316 ) (12 099 ) (10 738 ) (20 759 ) (28 948 ) (26 449 ) Charges financières 1 699 — 80 5 305 — 237 Revenus financiers ( 185 ) ( 185 ) ( 122 ) ( 570 ) ( 570 ) ( 574 ) Récupération de l'impôt sur le revenu — — (1 635 ) — — (5 851 ) Perte nette (10 830 ) $ (11 914 ) $ (9 061 ) $ (25 494 ) $ (28 378 ) $ (20 261 ) $ BAIIA1 (4 548 ) $ (10 269 ) $ (8 576 ) $ (6 237 ) $ (23 579 ) $ (20 351 ) $ Frais de vente, généraux et administratifs ajustés1 28 619 25 682 26 956 83 178 74 025 76 716 Perte d'exploitation ajustée1 (7 265 ) (10 048 ) (8 575 ) (13 683 ) (21 872 ) (18 300 ) BAIIA ajusté1 (2 241 ) (7 962 ) (6 248 ) 1 387 (15 955 ) (12 212 ) Perte nette ajustée1 (8 779 ) $ (9 863 ) $ (8 533 ) $ (18 418 ) $ (21 302 ) $ (17 964 ) Perte de base et entièrement diluée par action ordinaire (0,42 ) $ (0,46 ) $ (0,35 ) $ (0,98 ) $ (0,98 ) $ (0,78 ) $ Perte de base et entièrement diluée ajustée par action ordinaire1 (0,34 ) $ (0,46 ) $ (0,33 ) $ (0,71 ) $ (0,71 ) $ (0,69 ) $ Bénéfice brut en pourcentage des ventes 54,1 % 39,6 % 42,1 % 56,5 % 42,4 % 45,1 % Frais de vente, généraux et administratifs en pourcentage des ventes 77,7 % 70,2 % 66,7 % 73,4 % 66,0 % 65,5 % Frais de vente, généraux et administratifs ajustés en pourcentage des ventes1 72,5 % 65,0 % 61,7 % 67,7 % 60,2 % 59,2 % Nombre de magasins en fin de période 233 233 238 233 233 238 Baisse des ventes de magasins comparables pour la période (14,1 %) (14,1 %) (4,7 %) (10,0 %) (10,0 %) (8,8 %) Trésorerie provenant (utilisée) dans les activités d'exploitation 4 786 $ ( 934 ) $ (18 037 ) $ 8 229 $ (9 113 ) $ (37 581 ) $ Trésorerie provenant (utilisée) dans les activités de financement (5 711 ) 9 8 (17 333 ) 9 82 Trésorerie affectée aux activités d'investissement ( 756 ) ( 756 ) (2 880 ) (4 926 ) (4 926 ) (7 271 ) Diminution de la trésorerie pendant la période (1 681 ) (1 681 ) (20 909 ) (14 030 ) (14 030 ) (44 770 ) Trésorerie à la fin de la période 28 044 $ 28 044 $ 18 714 $ 28 044 $ 28 044 $ 18 714 $ 2 novembre 2019 2 février 2019 3 novembre 2018 2019 2019 2018 Trésorerie 28 044 $ 42 074 $ 18 714 $ Stocks 32 638 34 353 44 408 Comptes débiteurs 3 430 3 680 4 007 Comptes fournisseurs et autres créditeurs 9 386 $ 5 195 $ 6 438 $

_________________

1 Se reporter à la rubrique « Utilisation de mesures financières non conformes aux IFRS » du présent communiqué de presse.

À propos de Les Thés DAVIDsTEA

Les Thés DAVIDsTEA est un important détaillant de thés de spécialité qui offre une vaste gamme de thés en feuilles, de thés préemballés, de sachets de thé et de cadeaux, accessoires, boissons et aliments exclusifs en lien avec le thé dans plus de 230 magasins de détail détenus et exploités par Les Thés DAVIDsTEA au Canada et aux États-Unis ainsi que sur sa plateforme de commerce électronique au www.davidstea.com/ca_fr. Une sélection de produits Les Thés DAVIDsTEA est également présente dans certaines épiceries du Canada grâce à son canal de distribution de gros en pleine croissance. Le siège social de la Société est à Montréal, au Canada.