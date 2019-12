December 23, 2019 01:00 ET

Hoivatilat Oyj

Pörssitiedote 23.12.2019 kello 8:00 EET

Hoivatilat Oyj: Vuoden 2020 taloudellisten katsausten aikataulut

Hoivatilat Oyj julkistaa seuraavat taloudelliset katsaukset vuonna 2020:

25.2.2020 Tilinpäätöstiedote vuodelta 2019

6.5.2020 Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2020

19.8.2020 Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2020

4.11.2020 Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2020

Varsinainen yhtiökokous 2020 pidetään 25.3.2020. Yhtiön hallitus esittää erillisen yhtiökokouskutsun myöhemmin.

Vuoden 2019 vuosikertomus julkaistaan viikolla 10, 2020.

Hallitus

Lisätietoja:





Jussi Karjula

toimitusjohtaja

p. 040 773 4054

