December 23, 2019 02:00 ET

Paris, 23. Dezember 2019





Strategische Akquisition des Unternehmens Eisenmann Intec in Deutschland

Paris, 23. Dezember 2019 – EXEL Industries hat einen Vertrag über den Erwerb von 100 % des deutschen Unternehmens Eisenmann Intec GmbH & Co KG unterzeichnet. Diese Vereinbarung steht unter dem Vorbehalt der Entscheidung der deutschen Kartellbehörde .

Intec wird von Sames Kremlin, der Tochtergesellschaft von EXEL Industries übernommen, die auf hochviskose Farben und Produkte spezialisiert ist. Der Standort von Intec in Erftstadt bei Köln bleibt mit der gesamten Belegschaft im In- und Ausland erhalten.

EXEL Industries bietet Produkte für den landwirtschaftliche, industrielle und Endverbrauchermärkte an und setzt seine Entwicklung insbesondere in den Industriemärkten im Ausland fort.

Yves Belegaud, Geschäftsführer der EXEL Industries Group, kommentiert diese neue Akquisition:

„Wir freuen uns, Intec in unserer Gruppe willkommen zu heißen. Getreu unserem Entwicklungsmodell wird Intec seine Marke und seine Autonomie innerhalb von Sames Kremlin beibehalten. Mit dieser strategischen Akquisition für EXEL Industries verstärken wir unsere Präsenz bei den Automobilherstellern deutlich, insbesondere in Deutschland. Beide Unternehmen haben den Anspruch ihren Kunden fortlaufende Innovationen und Service auf höchstem Niveau zu bieten. Intec und Sames Kremlin ergänzen sich sowohl produktseitig als auch kundenseitig optimal und werden gemeinsam erfolgreich ihre Aktivitäten bei der Anwendung von hochviskosen Produkten im Automobil- und Industriebereich ausbauen.“





Über Intec: https://www.eisenmann-intec.com

Intec ist ein bedeutender Hersteller von Klebetechnikanlagen für die Automobilindustrie, hauptsächlich in Karosseriemontagewerken (Rohbau). Als profitables Unternehmen wird Intec im Jahr 2019 einen Umsatz von knapp 40 Mio. € erzielen und beschäftigt rund 120 Mitarbeiter, davon 16 im Ausland zur Betreuung der Exportkunden.

Über Sames Kremlin: www.sames-kremlin.com

Sames Kremlin ist weltweit führend in der Anwendung von Farben und hochviskosen Produkten. Sames Kremlin unterstützt umfassend die industriellen Prozess seiner Kunden von der Montage der Komponenten bis zur Endbearbeitung, und beachtet dabei auch umfassend Aspekte des Umweltschutz. Das Unternehmen beschäftigt 800 Mitarbeiter in Frankreich und in seinen 15 ausländischen Niederlassungen.

Über EXEL Industries: https://www.exel-industries.com

Das Hauptgeschäft von EXEL Industries ist Spritztechnologie , für Landwirtschaft und Industrie. Die Gruppe ist auch auf den Märkten für Gartenbewässerung und Rübenerntemaschinenpräsent. EXEL Industries hat es sich zum Ziel gesetzt durch permanente Innovation und eine Internationalisierungsstrategie die Marktpräsenz weiter auszubauen. EXEL Industries erzielte 2018/19 einen Umsatz von 777 Mio. € (einschließlich 195 Mio. € für die industrielle Sprühaktivität) und beschäftigt 3.544 Mitarbeiter in 27 Ländern auf 5 Kontinenten.

Yves BELEGAUD Sophie BOUHERET Directeur Général Groupe Directrice Financière Groupe / Relations Investisseurs sophie.bouheret@exel-industries.com Tél : 01 71 70 49 50

