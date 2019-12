December 23, 2019 02:15 ET

Communiqué de presse

Mise à disposition d’un prospectus à l’occasion de l’admission sur le marché réglementé d’Euronext à Paris d’actions issues de l’exercice de bons de souscription d’actions de la Société

La Motte Fanjas, le 23 décembre 2019 – 8h15 CET

L’Autorité des Marchés Financiers (AMF), a approuvé le prospectus déposé à l’occasion de l’admission sur le marché réglementé d’Euronext à Paris d’un nombre maximum de 1.050.314 actions nouvelles (les « Actions Nouvelles ») de la société McPhy Energy SA (la « Société ») issues de l’exercice d’un nombre maximum de 10.503.142 bons de souscription d’actions attribués gratuitement (« BSA »), à un prix d’exercice de 2,70 euros, pour un montant maximum de 2.835.847 euros, prime d’émission incluse, sous le n°19-582, le 20 décembre 2019.

Il est rappelé que l’émission et l’attribution des BSA s’inscrit dans le contexte de l’augmentation de capital par émission d’actions nouvelles ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’investisseurs qualifiés réalisée par la Société le 6 novembre 2019. A cet égard, le Fonds Ecotechnologies et EDF Pulse Croissance Holding se sont engagés à renoncer à l’exercice des BSA qui leur seraient attribués (respectivement 1.132.915 BSA et 3.137.250 BSA).

L’émission et l’attribution gratuite des BSA seront soumises au vote de l’assemblée générale extraordinaire devant se tenir le 16 janvier 2020. Un BSA sera attribué pour une action existante au bénéfice des actionnaires de la Société justifiant d’une inscription en compte de leurs titres au 6 novembre 2019. 10 BSA permettront de souscrire à 1 Action Nouvelle au prix de 2,70 euros par Action Nouvelle, sous réserve des décisions de l’assemblée générale. La demande d’admission des actions nouvelles pouvant résulter de l’exercice des BSA est, par conséquent, soumise à la condition suspensive du vote favorable de l’assemblée générale.

Le prospectus est constitué :

du document d’enregistrement universel de la Société déposé auprès de l'AMF le 4 novembre 2019 sous le numéro D. 19-0926 mettant à jour le document de référence de la Société déposé auprès de l’AMF le 30 avril 2019 sous le numéro D.19-0449 et incorporant par référence ledit document de référence ainsi que le rapport financier semestriel portant sur les comptes au 30 juin 2019 ;

de la note d’opération ; et

du résumé du prospectus (inclus dans la note d’opération).

Il est par ailleurs rappelé que, comme annoncé dans le communiqué de presse publié le 7 novembre 2019, le Fonds Ecotechnologies et EDF Pulse Croissance Holding se sont engagés à voter en faveur de la résolution d’assemblée générale portant sur l’émission desdits BSA. En cas de vote favorable, un conseil d’administration de la Société se réunira, le jour même, à l’issue de l’assemblée générale extraordinaire aux fins d’attribuer lesdits BSA aux actionnaires de la Société ayant bénéficié de ce droit.

Tous ces documents sont disponibles sur le site de la Société (www.mcphy.com) et sur le site de l’AMF (www.amf-france.org). Ils sont également disponibles sans frais au siège social de la société : 1115, route de Saint Thomas – 26190 La Motte Fanjas.

A propos de McPhy

Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène propre comme solution pour la transition énergétique.

Fort de sa gamme complète dédiée à l’hydrogène énergie, à la mobilité zéro émission et à l’hydrogène industriel, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible et d’approvisionnement en matière première industrielle.

Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes.

McPhy est coté sur Euronext Paris (compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

