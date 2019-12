Papendrecht, 23 december 2019



‎Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft een meerjarig contract verworven voor onderhoudsbaggerwerkzaamheden, die ervoor moeten zorgen dat schepen veilig toegang blijven houden tot de haven van Rotterdam. Het contract werd toegekend door het Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat. De werkzaamheden hebben betrekking op het toegangskanaal van de Maasmond/Maasgeul en de havenbekkens. De gunningscriteria omvatten verschillende duurzaamheidsparameters, waaronder CO 2 -beperkende maatregelen. Het contract, waarvoor een middelgrote sleephopperzuiger wordt ingezet, heeft een initiële looptijd van drie jaar, vanaf maart 2020. Dit kan met maximaal vijf jaar verlengd worden tot en met 2028, op voorwaarde dat er innovatieve en erkende duurzaamheidsinitiatieven worden ontplooid. De recent ingevoerde landelijke beperkingen ten aanzien van stikstofuitstoot hebben geen gevolgen voor de toekenning van dit project.

