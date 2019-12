December 23, 2019 02:30 ET

Aktia Pankki Oyj

Sisäpiiritieto

23.12.2019 klo 9.30

Aktia Varainhoito siirtyy kokonaisuudessaan Aktia Pankin omistukseen

Aktia Pankki Oyj ja Aktia Varainhoito Oy:n vähemmistöomistaja Evergreen Holding Oy ovat sopineet, että Aktia Pankki ostaa koko Aktia Varainhoidon 24 prosentin vähemmistöosuuden. Aktia Varainhoito siirtyy näin kokonaisuudessaan Aktia Pankin omistukseen vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä. Omistusrakenteen yksinkertaistamisen on tarkoitus tukea varainhoidon johtamista ja kehittämistä Aktian päivitetyn strategian mukaisesti.

Aktia Pankki aikoo kaupan vastineeksi laskea liikkeelle noin 651 000 uutta Aktian osaketta, mikä vastaa noin 1 prosenttia Aktian koko osakekannasta. Tämän johdosta Evergreen Holdingin osakkeenomistajista, jotka ovat kaikki Aktia Varainhoidon työntekijöitä, tulee Aktian Pankin osakkeenomistajia, mikä osaltaan vahvistaa entisestään osapuolten yhteistä tavoitetta työskennellä Aktian entistä paremman arvonkehityksen puolesta. Oikeus vastineosakkeisiin on osin ehdollinen sille, että työntekijät jatkavat Aktia Varainhoidossa koko strategiakauden 2019−2023.

Järjestelyllä odotetaan olevan yli 1 miljoonan euron positiivinen tulosvaikutus vuodesta 2021 alkaen tämän hetkisten strategisten kasvutavoitteiden toteutuessa.

”Varainhoito on keskeinen osa Aktian kasvustrategiaa, jossa tavoitteemme on olla yksi eturivin varainhoitajista ja päämäärätietoisesti hakea kasvua niin yksityis- kuin instituutioasiakkaista. Yksinkertaistetun omistajarakenteen on tarkoitus entisestään tukea strategian toteuttamista”, kertoo Aktian toimitusjohtaja Mikko Ayub.

Aktia Varainhoito vastaa muun muassa Aktian rahastojen hallinnoinnista sekä institutionaalisten asiakkaiden konsultatiivisesta ja täyden valtakirjan varainhoidosta. Aktia hakee kasvua varainhoidosta ja kehittää varainhoidon tarjoomaa sekä tuo asiantuntemuksensa yhä laajemman asiakaskunnan saataville niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

”Me olemme vahvasti sitoutuneita laajentamaan kilpailukykyistä tarjontaamme entisestään ja jatkamaan institutionaalisen varainhoitomme vahvaa kansainvälistämistä uusille markkina-alueille”, toteaa Aktia Varainhoito Oy:n varatoimitusjohtaja ja sijoitustoimintojen johtaja Jetro Siekkinen.

