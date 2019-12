December 23, 2019 03:00 ET

December 23, 2019 03:00 ET

CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 23. JOULUKUUTA 2019 KLO 10

Cargoteciin kuuluva Kalmar on allekirjoittanut sopimuksen konttikenttänosturien ja mobiililaitteiden toimittamisesta ARISE Mauritanialle. Tilaukseen kuuluu neljä Kalmar Zero Emission -mobiilipukkinosturia, yksi konttikurottaja, yksi tyhjien konttien käsittelylaite ja kaksi haarukkatrukkia. Tilaus on kirjattu Cargotecin vuoden 2019 viimeisen vuosineljänneksen tilauskantaan, ja kaikkien laitteiden toimitukset toteutetaan vuoden 2020 kolmannella vuosineljänneksellä.

ARISE Mauritania (Arise Mauritania SA) on afrikkalaisen infrastruktuuri- ja logistiikkatoimittaja Arisen ja kestävää infrastruktuuria kehittävän sijoitusyhtiö Meridiamin yhteisyritys, joka kehittää uutta, edistyksellistä konttiterminaalia Nouakchottin satamaan yhdessä Mauritanian tasavallan kanssa. Yritys suunnittelee, rakentaa ja rahoittaa uuden terminaalin, jonka kapasiteetti on aluksi 250 000 TEU:ta ja jota voidaan laajentaa 600 000 TEU:hun tulevaisuudessa. Projektiin kuuluu uuden satamalaiturin ja 25 hehtaarin laajuisen varastoalueen rakentaminen vientiä, tuontia ja niihin liittyviä satamapalveluita varten.

Neljässä Kalmar Zero Emission -mobiilipukkinosturissa on täysin sähköinen voimanlähde, joka on käyttökohteessaan päästötön ja meluton. Nosturissa ei myöskään tarvita lainkaan hydrauliöljyä. Laadukkaat ja lujatekoiset Kalmar Essential -malliston terminaalitraktorit, haarukkatrukit, konttikurottajat ja tyhjien konttien käsittelylaitteet tarjoavat asiakkaille korkean käyttöasteen ja erinomaisen turvallisuuden kilpailukykyiseen hintaan.

Mohit Agrawal, toimitusjohtaja, ARISE Mauritania: ”Valitsimme Kalmarin kumppaniksemme, koska heillä on johtava asema maailmanluokan laitteiden ja tukipalveluiden toimittajana. Se, että saamme yhdeltä toimittajalta sekä konttikenttänosturit että mobiililaitteet yksinkertaistaa toimintaamme, ja siitä on etua myös jatkuvan huollon näkökulmasta. Kalmarin uudet laitteet tukevat terminaalimme turvallista ja tehokasta toimintaa sekä varmistavat, että olemme valmiita automatisointiin tulevaisuudessa.”

Mikko Mononen, EMEIA-alueen myyntijohtaja, Kalmar: ”Olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme ARISE Mauritanian Kalmarin asiakkaaksi ja odotamme innolla, että voimme auttaa heitä saavuttamaan Nouakchottin terminaalille asetetut kunnianhimoiset tavoitteet. Tämä tilaus on seuraus erinomaisesta maineestamme turvallisten ja luotettavien laitteiden toimittajana.”

Mikko Mononen, EMEIA-alueen myyntijohtaja, puh. +358 40 536 0596, mikko.mononen@kalmarglobal.com

Maija Eklöf, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Kalmar, puh. 020 777 4096, maija.eklof@kalmarglobal.com

Kalmar tarjoaa markkinoiden kattavimman valikoiman lastinkäsittelyratkaisuja ja -palveluja satamiin, terminaaleihin, jakelukeskuksiin ja raskaan teollisuuden käyttöön. Kalmar on edelläkävijä terminaalien automatisoinnissa ja energiatehokkaassa konttien käsittelyssä. Joka neljäs kontti ympäri maailman siirretään Kalmar-ratkaisun avulla. Kalmarin laaja tuotevalikoima, maailmanlaajuinen palveluverkosto ja kyky integroida terminaalien eri prosessit saumattomasti toisiinsa tehostavat asiakkaan liiketoiminnan tuottavuutta kaikilla osa-alueilla. www.kalmarglobal.com

Kalmar on osa Cargotec-konsernia. Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) liikevaihto vuonna 2018 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 13 000 henkilöä. www.cargotec.com

