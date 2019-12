Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj

PÖRSSITIEDOTE 23.12.2019

SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF: SÄILYTYSYHTEISÖ- JA SÄÄNTÖMUUTOS 1.2.2020

Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto UCITS ETF:n rahastokohtaiset ja Seligson & Co Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen yhteiset säännöt muuttuvat 1.2.2020. Muutoksen jälkeen Seligson & Co OMXH25 pörssinoteeratun rahaston säilytysyhteisö on OP Säilytys Oy. Lisäksi sääntöihin on tehty teknisluonteinen päivitys.

Finanssivalvonta on hyväksynyt sääntömuutokset 20.12.2019. Muutokset eivät edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä.

Säännöt ovat tämän tiedotteen liitteenä ja löytyvät internet-osoitteesta www.seligson.fi .

Lisätietoja: Mari Rautanen, sähköposti: mari.rautanen@seligson.fi , puh. +358 (0)9 68178 224.

Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj

Ari Kaaro

toimitusjohtaja

email: ari.kaaro@seligson.fi

Puh. +358 (0)9 68178 217

