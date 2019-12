Papendrecht, 23 december 2019



‎Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft een omvangrijk (1) contract verworven in El Salvador voor het installeren en verbinden van een offshore Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) met een elektriciteitscentrale op het vasteland. Het contract werd toegekend door Energia del Pacifico (EDP). EDP is een nieuwe 378 MW vloeibaar aardgas (LNG) gestookte elektriciteitscentrale in de haven van Acajutla in El Salvador. Het project gaat begin 2020 van start en zal naar verwachting eind 2021 operationeel zijn.

‎

Het project betreft de aanleg van een twee kilometer lange gaspijpleiding van de energiecentrale op het vasteland naar een offshore FSRU, inclusief de koppeling van de FSRU met de pijpleiding. De werkzaamheden omvatten het aanleggen van een microtunnel vanaf de energiecentrale en vervolgens het baggeren van een sleuf in het zeebed voor de pijpleiding. Met behulp van een construction support vessel (CSV) zal Boskalis de 24-inch pijpleiding door de microtunnel en de sleuf trekken. Op de offshore-locatie wordt de FSRU aan de pijpleiding gekoppeld door middel van een zogenoemde riser. Daarnaast worden 11 ankers in een specifiek patroon geïnstalleerd, waaraan de FSRU zal worden afgemeerd. De laatste fase van het project omvat het fysiek verankeren van de FSRU en het aansluiten ervan. Voor deze activiteiten zal Boskalis een CSV, een middelgrote sleephopperzuiger en een backhoe dredger inzetten.

Met de ontwikkeling van deze thermische centrale draagt EDP bij aan de diversificatie van de energiemix van El Salvador met een hoger rendement en een lagere milieu-impact. De belangrijkste projectpartner is Invenergy, een toonaangevende wereldwijd opererende Amerikaanse ontwikkelaar en exploitant van duurzame energieprojecten, met daarnaast een aantal lokale investeerders.

(1) Voor Boskalis refereert ‘omvangrijk’ naar een contract met een waarde van EUR 50 – EUR 150 miljoen. https://boskalis.com/ir/contract-disclosures.html

