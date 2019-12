December 23, 2019 07:52 ET

(2019-12-23) Kitron har mottatt ordrer til en verdi av over 75 millioner kroner for utvikling av testsystemer og produksjon av elektronikkmoduler som inngår i styringssystemer for høyspent likestrømsoverføring (HVDC) innen havvindkraft.



– Disse ordrene er strategisk viktige for Kitron siden de kommer fra et ledende selskap innen fornybar energi, en raskt voksende sektor. Dette bekrefter også vår evne til å levere avanserte tekniske tjenester, for eksempel testutvikling, sier Peter Nilsson, konsernsjef i Kitron ASA.

Leveranser er planlagt i 2020 med oppstart i andre kvartal. Produksjonen vil skje ved Kitrons anlegg i Norge.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Peter Nilsson, konsernsjef, tlf.: +47 948 40 850

Hans Petter Thomassen, adm. direktør, Kitron Norge, tlf.: +47 913 92 360

E-post: investorrelations@kitron.com

Kitron er et av Skandinavias ledende foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Forsvar/Luftfart, Energi/Telekom, Industri, Medisinsk utstyr og Offshore/Marine. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Litauen, Tyskland, Polen, Kina og USA. Kitron omsatte for om lag 2.6 milliarder kroner i 2018 og har om lag 1.700 ansatte. www.kitron.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.