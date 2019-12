HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 23.12.2019 KLO 16.00

Huhtamäki hankkii brasilialaisen yhteisyrityksensä Laminorin kokonaan omistukseensa

Huhtamäki on sopinut hankkivansa Brasiliassa toimivan yhteisyrityksensä Laminor S.A:n kokonaan omistukseensa. Laminor on erikoistunut korkealaatuisten suuhygieniatuotteissa käytettävien tuubilaminaattien valmistukseen. Se perustettiin vuonna 2002 50/50 yhteisyrityksenä Bemis Companyn kanssa, josta on nyt tullut osa Amcoria.

Tuubilaminaatit ovat tärkeä osa Huhtamäen joustopakkausvalikoimaa ja kauppa mahdollistaa tuubilaminaattiliiketoimintojen laajentamisen. Laminorin palveluksessa on noin 130 työntekijää ja sen liikevaihto vuonna 2018 oli noin 25 milj. euroa. Kaupan myötä Laminor liitetään tytäryhtiönä konsernin taloudelliseen raportointiin ja se tullaan raportoimaan osana Huhtamäen Flexible Packaging ‑liiketoimintasegmenttiä. Osakkeista maksettava kauppahinta on noin 30 milj. euroa.

Kaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää Brasiliassa ja sen arvioidaan toteutuvan vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

