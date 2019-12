NEW YORK und CLEVELAND, Dec. 23, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Abeona Therapeutics Inc. (Nasdaq:ABEO), ein voll integriertes führendes Unternehmen im Bereich Gen- und Zelltherapien, gab heute die Emissionspreise für sein öffentliches Angebot bekannt. Das Unternehmen gibt 26.982.945 Stammaktien zu einem Emissionspreis von 2,50 USD pro Aktie aus sowie vorfinanzierte Optionsscheine für den Kauf von 9.017.055 Stammaktien zu einem Preis von 2,4999 USD pro vorfinanziertem Optionsschein, was einem Emissionspreis pro Stammaktie abzüglich der 0,0001 USD Ausübungspreis für jeden vorfinanzierten Optionsschein entspricht.Es wird erwartet, dass sich die aggregierten Bruttoemissionserlöse vor Abzug der Emissionsabschläge und -provisionen sowie anderer von Abeona zu zahlender Emissionskosten auf 90 Millionen USD belaufen werden.Alle Stammaktien und vorfinanzierten Optionsscheine werden von Abeona angeboten.Abeona gewährt den Underwritern zusätzlich eine 30-tägige Option auf den Kauf von bis zu 5.400.000 zusätzlichen Stammaktien von Abeona zum Emissionspreis abzüglich Emissionsabschläge und -provisionen.Das Angebot schließt voraussichtlich am 24. Dezember 2019, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen.



Ein bestehender Inhaber von Stammaktien des Unternehmens, Great Point Partners („GPP“), hat zugestimmt, im Rahmen des Angebots Wertpapiere in Höhe von ca. 31 Millionen USD zu erwerben, einschließlich vorfinanzierter Optionsscheine anstelle von Stammaktien, vorbehaltlich der Zuteilung durch die Underwriter und der Marktbedingungen sowie sonstiger Bedingungen.Das Unternehmen räumt GPP das Recht ein, zwei Verwaltungsratsmitglieder, einschließlich eines neuen Executive Chairman, für den Verwaltungsrat von Abeona zu nominieren.GPP hat darauf hingewiesen, dass das Unternehmen voraussetzt, dass diese Verwaltungsratskandidaten Branchenfachleute sind, die nicht mit GPP verbunden sind.Infolgedessen wird Steven H. Rouhandeh als Executive Chairman zurücktreten und einen Sitz im Verwaltungsrat behalten und Mark J. Alvino und Richard Van Duyne werden aus dem Verwaltungsrat ausscheiden.Diese Änderungen treten nach der Wahl und Ernennung der von GPP vorgeschlagenen Kandidaten durch den Verwaltungsrat in Kraft.

Jefferies LLC und SVB Leerink LLC agieren als Bookrunner und Underwriter für das Angebot.

Abeona beabsichtigt, die Nettoerlöse aus dem Angebot für die Finanzierung der weiteren klinischen Entwicklung seiner zukünftigen Produkte sowie für das Betriebskapital und Unternehmenszwecke zu nutzen.

Die oben beschriebenen Wertpapiere werden gemäß einem Shelf Registration Statement auf Formular S-3 (Aktenzeichen 333-224867) angeboten, das am 11. Mai 2018 bei der Securities and Exchange Commission (die „SEC“) eingereicht, am 1. Juni 2018 geändert und am 7. Juni 2018 von der SEC für gültig erklärt wurde.Das Angebot erfolgt ausschließlich mittels des schriftlichen Prospekts und der Prospektergänzung, die Bestandteil des Registration Statement sind.Die zum Registration Statement gehörende vorläufige Prospektergänzung und der begleitende Prospekt wurden bei der SEC eingereicht und sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar.Kopien der vorläufigen Prospektergänzung und des begleitenden Prospekts können auch bei Jefferies LLC, Attention:Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, telefonisch unter (877) 821-7388 oder per E-Mail anProspectus_Department@Jefferies.com; oder SVB Leerink LLC, Attention:Syndicate Department, One Federal Street, 37th Floor, Boston, MA 02110, telefonisch unter (800) 808-7525, ext. 6132 oder per E-Mail unter syndicate@svbleerink.com.

Die oben beschriebenen Wertpapiere sind nicht nach den staatlichen „Blue-Sky“-Gesetzen zugelassen.Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch die Aufforderung zum Kauf der von Abeona angebotenen Wertpapiere dar. Sie stellt auch kein Angebot, keine Aufforderung und kein Verkauf von Wertpapieren in einem Staat oder Rechtsraum dar, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen des betreffenden Staats oder Rechtsraums ungesetzlich wären.

Über Abeona Therapeutics

Abeona Therapeutics Inc. ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im Bereich der klinischen Forschung, das Gen- und Zelltherapien für schwere Erkrankungen entwickelt.Zu den klinischen Programmen des Unternehmens gehören EB-101, die autologe, genkorrigierte Zelltherapie für die Behandlung von rezessiver dystropher Epidermolysis bullosa, sowie ABO-102 und ABO-101, neuartige AAV9-basierte Gentherapien für die Behandlung des Sanfilippo-Syndroms vom Typ A und B (MPS IIIA und MPS IIIB).Das Unternehmensportfolio an AAV9-basierten Gentherapien umfasst außerdem ABO-202 und ABO-201 zur Behandlung von CLN1 bzw. CLN3.Zu seinen vorklinischen Produktkandidaten zählt ABO-401, der einen neuen Vektor der Abeonas AIM™-AAV-Kapsid-Plattform für die Behandlung aller Mutationen des CFTR-Gens nutzt.Abeona hat mehrere regulatorische Kennzeichnungen von der FDA und der EMA für seine Pipeline-Kandidaten erhalten, unter anderem wurde dem Unternehmen der Status Regenerative Medicine Advanced Therapy (fortschrittliche Therapie in der regenerativen Medizin) für zwei Produktkandidaten (EB-101 und ABO-102) zuerkannt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung sowie Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner jeweils gültigen Fassung, die mit Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Zu diesen Aussagen gehören Aussagen über das Angebot und die vom Unternehmen geplante Nutzung von Erlösen aus dem Angebot. Solche zukunftsgerichteten Aussagen lassen sich durch Begriffe wie „könnte“, „wird/werden“, „glauben“, „schätzen“, „erwarten“ und ähnliche Ausdrücke (sowie sonstige Wörter oder Ausdrücke, die sich auf zukünftige Ereignisse, Bedingungen oder Umstände beziehen) identifizieren.Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener wichtiger Faktoren sowie zahlreicher Risiken und Unsicherheiten wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen in Aussicht gestellten Ergebnissen abweichen. Hierzu gehören zum Beispiel das anhaltende Interesse an unserem Portfolio für die Behandlung seltener Krankheiten, unsere Fähigkeit, Patienten für die Teilnahme an klinischen Studien zu gewinnen, die Ergebnisse aus künftigen Sitzungen mit der U.S. Food and Drug Administration oder anderen Zulassungsbehörden, die Auswirkungen des Wettbewerbs, die Fähigkeit, Lizenzen für zur Vermarktung unserer Produkte erforderliche Technologien zu erhalten, die Fähigkeit, erforderliche behördliche Zulassungen zu erzielen bzw. zu erhalten, die Auswirkungen von Veränderungen auf den Finanzmärkten und der globalen wirtschaftlichen Bedingungen, Risiken im Zusammenhang mit der Datenanalyse und Berichterstellung sowie andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den Jahresberichten des Unternehmens auf Formular 10-K und in den Quartalsberichten auf Formular 10-Q sowie in anderen Berichten, die das Unternehmen bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) eingereicht hat, dargelegt werden. Soweit nicht anderweitig durch geltende Gesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu ändern oder zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum dieser Mitteilung eingetreten sind, z. B. aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder anderweitiger Informationen.

Investorenkontakt:

Dan Ferry

LifeSci Advisors, LLC

+1 (617) 535-7746

daniel@lifesciadvisors.com