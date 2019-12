OTTAWA, 23 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- NAV CANADA rappelle aux pilotes et aux transporteurs aériens que le mandat de la Federal Aviation Administration (FAA) américaine lié à la surveillance dépendante automatique en mode diffusion (ADS-B) entrera en vigueur le 1er janvier 2020. En vertu de cette nouvelle réglementation américaine, les aéronefs devront être équipés de l’avionique ADS-B émission pour évoluer dans la majorité de l’espace aérien contrôlé des États‑Unis.



L’ADS-B fait appel à la technologie GPS pour établir la position, la vitesse et la direction exactes d’un aéronef et la transmettre deux fois par seconde aux récepteurs ADS-B. Elle donne aux contrôleurs de la circulation aérienne une meilleure conscience situationnelle en plus d’offrir aux pilotes des avantages sur le plan de la sécurité et de l’efficacité.

Les aéronefs en provenance de l’espace aérien souverain des États-Unis contrôlé par NAV CANADA ou qui y entrent, sans pénétrer dans l’espace aérien contrôlé par la FAA, continueront d’être exploités de la même façon qu’aujourd’hui.

Faits en bref

Les processus de planification de vol aux fins d’exploitation dans l’espace aérien souverain des États-Unis contrôlé par NAV CANADA demeurent inchangés.

Il n’y a aucune exigence relative à l’avionique ADS-B dans l’espace aérien canadien pour l’instant. NAV CANADA et Transports Canada continuent de collaborer à la modification de la réglementation et à la certification de l’équipement. On s’attend à ce que le mandat lié à l’avionique ADS-B émission sera mis en œuvre progressivement dans l’espace aérien canadien.

Parmi les avantages de la surveillance ADS-B, notons une meilleure conscience situationnelle grâce à une précision accrue de la position et de la trajectoire des aéronefs; des avertissements et des alertes plus précoces en cas d’écart de route imprévu; et l’optimisation des interventions d’urgence pour le suivi des aéronefs et la localisation des appareils en détresse.

