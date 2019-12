VANCOUVER, Colombie-Britannique, 23 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emerald Health Therapeutics, Inc. (« Emerald ») (TSXV : EMH ; OTCQX : EMHTF) a conclu un accord pluriannuel (l'« Accord ») avec Valens GroWorks Corp. (« Valens » ou la « Société Valens ») (TSXV : VLNS ; OTCQX : VLNCF) concernant les services d'extraction du cannabis et de développement de produits en marque blanche.



Conformément à l'Accord, d'une durée de 4 ans, Emerald fournira à Valens un minimum de 10 000 kg de cannabis et de biomasse de chanvre chaque année, sur la base de frais de service, à des fins de transformation en distillats et résines de qualité supérieure à l'aide des méthodes brevetées d'extraction et de transformation de Valens. Valens fournira également des services en marque blanche comprenant la formulation, le mélange et le remplissage des divers formats de produits comme les vaporisateurs, les gélules et les teintures. Emerald prévoit d'effectuer sa première livraison à Valens au cours du premier trimestre 2020. Valens détient actuellement toutes les licences nécessaires de Santé Canada pour honorer ses obligations en vertu de l'Accord.

« Nous sommes ravis de nous associer avec Emerald pour fournir notre expertise en matière d'extraction et de marque blanche, afin de consolider sa chaîne d'approvisionnement », a déclaré Tyler Robson, PDG de Valens GroWorks. « Emerald se concentre sur un programme axé sur le cannabis médical incroyablement important pour les patients qui en ont besoin à travers le Canada. Nous sommes impatients de collaborer avec l'équipe d'Emerald tandis qu'elle étend ses opérations et élargit son portefeuille de produits au cours des années à venir. »

« Nous sommes ravis de compter Valens parmi nos partenaires de fabrication stratégiques et sommes impatients de commercialiser la gamme de produits que nous élaborerons ensemble », a déclaré Riaz Bandali, PDG d'Emerald. « En plus d'être un chef de file du secteur de l'extraction, de la formulation et d'autres services, la solution d'exécution de bout en bout rentable de Valens peut aider à transformer nos idées de produits novatrices en produits réels d'une façon plus rapide et encore plus économique. »

Autres développements

Le 13 décembre 2019, Emerald a versé 940 000 $ à sa coentreprise Pure Sunfarms dans le cadre de son entente pour le paiement d'un total de 25,0 millions $ en lien avec l'exercice de l'acquisition par la coentreprise de la serre Delta 2. La Société prévoit également de verser le dernier paiement de 710 000 $ dû en janvier 2020.

À propos de Valens GroWorks

Valens GroWorks Corp. est une société titulaire de plusieurs licences et verticalement intégrée, décidée à être le partenaire de choix de marques de cannabis de premier plan au Canada et dans le monde entier en fournissant des services brevetés et de premier ordre, comprenant le CO2, l'éthanol, l'hydrocarbure, l'extraction sans solvant et terpénique, les tests analytiques, la formulation et le développement de produits en marque blanche. Valens est la troisième plus importante société d'extraction tierce du Canada avec une capacité annuelle de 425 000 kg de cannabis séché et de biomasse de chanvre dans son installation dédiée à Kelowna, en Colombie-Britannique. La Société est en passe de se conformer aux Bonnes pratiques de fabrication (BPF) de l'Union européenne (UE). En outre, notre filiale Valens Labs est un laboratoire de test du cannabis agréé disposant de la licence ISO 17025 de Santé Canada. Elle fournit des services d'analyse de pointe dans le secteur et s'est associée à Fisher Scientific en vue de développer un centre d'excellence spécialisé dans les sciences basées sur les plantes. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'adresse http://valensgroworks.com.

À propos d'Emerald Health Therapeutics, Inc.



Emerald Health Therapeutics, Inc. a pour mission de créer de nouvelles expériences de consommation grâce aux produits récréatifs et de bien-être à base de cannabis. En mettant l'accent sur l'innovation et l'excellence de la production, Emerald a créé une plateforme d'actifs d'exploitation distincts conçus pour servir de façon unique le marché canadien et les débouchés internationaux.

Détenue à 50 % par Emerald et axée sur des produits abordables de haute qualité, Pure Sunfarms (PSF) de Delta, en Colombie-Britannique, est en pleine production dans sa première serre de 1,1 million de pieds carrés et devrait mettre en production une deuxième serre de 1,1 million de pieds carrés d'ici la fin de 2020. Verdélite, l'entreprise de fabrication artisanale haut de gamme d'Emerald, forte de 88 000 pieds carrés d'installations intérieures au Québec et d'un permis complet, est pleinement opérationnelle. Les installations de la région métropolitaine de Vancouver, une serre biologique doublée d'une exploitation extérieure et axée sur la santé et le bien-être, ont mené à bien l'intégralité de la plantation dans un des deux bâtiments de 78 000 pieds carrés. Emerald Naturals, coentreprise d'Emerald, lance une toute nouvelle catégorie de produits de mieux-être - une gamme de produits sans cannabis visant à soutenir le système endocannabinoïde - et étend sa distribution partout au Canada.

