Holand offrira cet avion Learjet 75 de huit places équipé de façon unique pour le nolisement au départ de Montréal

Les avions Learjet présentent une autonomie et une vitesse de premier ordre, ainsi que le vol en douceur emblématique de Bombardier

Les avions Learjet 75 sont des outils de productivité d’affaires parfaits, avec des coûts d’exploitation très concurrentiels pour aider à générer des bénéfices directs

Holand Automotive Group, qui exploite Holand Leasing et plusieurs autres concessionnaires, accroît son empreinte nord-américaine

MONTRÉAL, 23 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier est fière d’annoncer qu’elle a livré un avion Learjet 75 tout équipé à la société de crédit-bail montréalaise Holand Automotive Group.

« Les avions Learjet sont les outils d’affaires parfaits », a déclaré Peter Likoray, vice-président principal des Ventes mondiales et du Marketing de Bombardier Avions d’affaires. « Cet avion a tout : un environnement confortable et productif, des performances de premier ordre et le vol en douceur emblématique de Bombardier. »

Holand Automotive Group, qui possède et exploite déjà un autre avion Learjet 75, offrira ce plus récent avion Learjet 75 pour le nolisement au départ de Montréal. Ce biréacteur fiable et tout équipé convient parfaitement à huit passagers. Il est doté d’une cabine spacieuse et confortable et d’une porte coulissante qui assure un vol exceptionnellement tranquille. L’avion Learjet procure le vol en douceur emblématique de Bombardier, pour un maximum de productivité et de confort.

La société Holand Automotive Group de Montréal possède et exploite divers concessionnaires, dont Holand Leasing, Omega Leasing Canada, Rolls-Royce Motors Cars Québec, Karma Montréal, BMW-MINI Ville de Québec et BMW-Lévis, ainsi que Karma et Lamborghini de Palm Beach dans le sud de la Floride. Elle a également acquis des concessionnaires Maserati à Montréal et à Laval.

« Il n’existe tout simplement aucun autre avion léger dans le monde qui soit aussi performant que l’avion Learjet 75 », a indiqué Gad Bitton, président et chef de la direction de Holland Automotive Group. « Cette plateforme d’avion fiable est disponible partout où l’on en a besoin, transportant nos chefs d’entreprise rapidement et efficacement dans divers lieux, et maximisant leur productivité. Nous sommes ravis d’acheter notre deuxième avion Learjet 75 en deux ans. »

De récentes améliorations à l’avion Learjet 75 démarquent cet avion d’affaires de ses concurrents. Les exploitants d’avions Learjet 75 profitent maintenant de périodicités prolongées entre les inspections majeures de groupe motopropusleur récurrentes, qui sont passées de 3 000 à 3 500 heures moteur, ce qui réduit les coûts de maintenance pendant le cycle de vie de l’avion. Une mise à niveau avionique complète Garmin G5000 permet aux clients d’optimiser leur itinéraire et ouvre la voie à de futures améliorations technologiques.

Réputé dans le monde entier pour ses lignes dépouillées attrayantes sur piste, le biréacteur Learjet 75 est le seul avion d’affaires de sa catégorie à présenter une configuration de fauteuils club doubles, offrant huit sièges, un plancher plat dans toute la cabine et une porte coulissante assurant des niveaux sonores réduits.

L’avion Learjet 75 est certifié aux normes du chapitre 25 de l’Administration fédérale de l’aviation des États-Unis (FAA), applicables aux avions de ligne commerciaux, contrairement à la plupart des concurrents de la catégorie des avions légers qui sont certifiés aux normes du chapitre 23. Les avions Learjet ont la préférence des pilotes en raison de leur maniabilité impressionnante et de leurs performances exceptionnelles.

À propos de Bombardier

Comptant plus de 68 000 employés, Bombardier est un leader mondial de l’industrie du transport qui crée des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

En plus de son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier possède des installations de production et d’ingénierie dans 28 pays, afin de proposer un large portefeuille de produits et services pour les marchés de l’aviation d’affaires, de l’aviation commerciale et du transport ferroviaire. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, nos revenus ont totalisé 16,2 milliards $ US. La Société est reconnue parmi les 100 entreprises les plus écoresponsables du monde inscrites à l’indice mondial. Vous trouverez nouvelles et information à l’adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

