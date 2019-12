Déclaration des transactions sur actions propres

Réalisées du 16 au 20 décembre 2019

Paris, le 23 décembre 2019

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l’émetteur Code identifiant émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier

(en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 16/12/2019 FR 0000054231 3 000 6,06 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 17/12/2019 FR 0000054231 3 000 6,11 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 18/12/2019 FR 0000054231 3 000 6,17 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 19/12/2019 FR 0000054231 3000 6,13 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 20/12/2019 FR 0000054231 2482 6,10 € XPAR

Présentation détaillée transaction par transaction

Code identifiant PSI Jour

Heure de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-16

08:23:26 FR 0000054231 6,02 EUR 207 XPAR jAj6Ad0ryo001YT0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-16

08:27:29 FR 0000054231 6,04 EUR 152 XPAR jAj6Ad0s2j001bQ0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-16

08:27:29 FR 0000054231 6,04 EUR 33 XPAR jAj6Ad0s2j001bZ0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-16

08:27:29 FR 0000054231 6,04 EUR 250 XPAR jAj6Ad0s2j001bi0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-16

08:27:29 FR 0000054231 6,04 EUR 65 XPAR jAj6Ad0s2j001br0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-16

08:27:35 FR 0000054231 6,04 EUR 500 XPAR jAj6Ad0s2p001cI0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-16

08:39:04 FR 0000054231 6,02 EUR 87 XPAR jAj6Ad0sDv001o60 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-16

09:13:07 FR 0000054231 6,02 EUR 83 XPAR jAj6Ad0skr001wp0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-16

09:33:12 FR 0000054231 6,02 EUR 92 XPAR jAj6Ad0t4H0026l0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-16

11:21:21 FR 0000054231 6,1 EUR 500 XPAR jAj6Ad0ukz002oX0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-16

11:21:26 FR 0000054231 6,1 EUR 500 XPAR jAj6Ad0ul4002or0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-16

12:52:16 FR 0000054231 6,06 EUR 200 XPAR jAj6Ad0wAx003Em0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-16

13:59:31 FR 0000054231 6,1 EUR 31 XPAR jAj6Ad0xE3003YI0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-16

13:59:37 FR 0000054231 6,1 EUR 300 XPAR jAj6Ad0xE9003YR0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-17

09:23:05 FR 0000054231 6,1 EUR 24 XPAR jAj6Ad1FO3001w40 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-17

09:24:10 FR 0000054231 6,1 EUR 350 XPAR jAj6Ad1FP7001xW0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-17

09:28:33 FR 0000054231 6,14 EUR 131 XPAR jAj6Ad1FTN001zn0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-17

09:30:51 FR 0000054231 6,14 EUR 369 XPAR jAj6Ad1FVa0024B0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-17

09:30:51 FR 0000054231 6,12 EUR 23 XPAR jAj6Ad1FVa0024K0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-17

10:27:43 FR 0000054231 6,12 EUR 359 XPAR jAj6Ad1GOd002fc0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-17

12:12:01 FR 0000054231 6,12 EUR 118 XPAR jAj6Ad1I1Y003oo0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-17

12:12:01 FR 0000054231 6,1 EUR 3 XPAR jAj6Ad1I1Y003ox0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-17

12:42:09 FR 0000054231 6,1 EUR 150 XPAR jAj6Ad1IUi004210 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-17

12:47:15 FR 0000054231 6,1 EUR 473 XPAR jAj6Ad1IZe004450 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-17

14:26:01 FR 0000054231 6,08 EUR 500 XPAR jAj6Ad1K7E005H30 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-17

14:26:01 FR 0000054231 6,08 EUR 410 XPAR jAj6Ad1K7E005HC0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-17

14:27:02 FR 0000054231 6,14 EUR 90 XPAR jAj6Ad1K8E005KA0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-18

08:12:49 FR 0000054231 6,14 EUR 50 XPAR jAj6Ad1alc001UM0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-18

08:14:55 FR 0000054231 6,14 EUR 162 XPAR jAj6Ad1ane001W60 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-18

08:22:59 FR 0000054231 6,14 EUR 100 XPAR jAj6Ad1avR001dW0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-18

09:19:17 FR 0000054231 6,14 EUR 60 XPAR jAj6Ad1bnv002rS0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-18

09:50:18 FR 0000054231 6,14 EUR 128 XPAR jAj6Ad1cHx003M90 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-18

09:50:18 FR 0000054231 6,12 EUR 10 XPAR jAj6Ad1cHx003MI0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-18

09:57:28 FR 0000054231 6,18 EUR 500 XPAR jAj6Ad1cOu003P50 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-18

09:57:28 FR 0000054231 6,18 EUR 397 XPAR jAj6Ad1cOu003PE0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-18

09:57:28 FR 0000054231 6,18 EUR 103 XPAR jAj6Ad1cOu003PN0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-18

09:57:56 FR 0000054231 6,18 EUR 44 XPAR jAj6Ad1cPM003Pg0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-18

09:57:56 FR 0000054231 6,18 EUR 456 XPAR jAj6Ad1cPM003Pp0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-18

10:55:42 FR 0000054231 6,16 EUR 500 XPAR jAj6Ad1dJG004M50 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-18

10:55:51 FR 0000054231 6,16 EUR 400 XPAR jAj6Ad1dJP004Mr0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-18

10:55:58 FR 0000054231 6,18 EUR 90 XPAR jAj6Ad1dJW004NI0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-19

08:17:10 FR 0000054231 6,14 EUR 501 XPAR jAj6Ad1xJM0012n0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-19

08:57:48 FR 0000054231 6,14 EUR 499 XPAR jAj6Ad1xwh001Hk0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-19

09:02:44 FR 0000054231 6,14 EUR 1000 XPAR jAj6Ad1y1U001JR0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-19

10:38:20 FR 0000054231 6,12 EUR 300 XPAR jAj6Ad1zVz001ws0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-19

10:38:42 FR 0000054231 6,12 EUR 150 XPAR jAj6Ad1zWL001xe0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-19

11:14:04 FR 0000054231 6,12 EUR 50 XPAR jAj6Ad204Z0024s0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-19

13:49:13 FR 0000054231 6,12 EUR 500 XPAR jAj6Ad22Ui004OS0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-20

10:38:33 FR 0000054231 6,12 EUR 348 XPAR jAj6Ad2Lzl001CR0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-20

10:38:33 FR 0000054231 6,12 EUR 652 XPAR jAj6Ad2Lzl001Ca0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-20

10:38:55 FR 0000054231 6,12 EUR 132 XPAR jAj6Ad2M07001Cu0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-20

10:38:55 FR 0000054231 6,12 EUR 350 XPAR jAj6Ad2M07001D30 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-20

14:15:26 FR 0000054231 6,06 EUR 933 XPAR jAj6Ad2PNd003U40 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-20

15:06:37 FR 0000054231 6,06 EUR 18 XPAR jAj6Ad2QBB004Es0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-20

16:07:48 FR 0000054231 6,06 EUR 49 XPAR jAj6Ad2R8M005Zh0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires

A propos de HighCo

Expert en data marketing et communication, HighCo innove en permanence pour relever avec les marques et retailers les challenges du commerce de demain.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, HighCo compte plus de 750 collaborateurs et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI responsables.

Vos contacts

Cécile COLLINA-HUE Cynthia LERAT

Directrice Générale Relations Presse

+33 1 77 75 65 06 +33 1 77 75 65 16

comfi@highco.com c.lerat@highco.com





HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT).

ISIN : FR0000054231

Reuters : HIGH.PA

Bloomberg : HCO FP

Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com

Pièce jointe