Paris, le 23 décembre 2019

Finalisation des transactions portant sur

ses infrastructures passives mobiles en France et en Italie

Conformément à l’accord signé le 7 mai 2019, Iliad S.A. annonce avoir finalisé la mise en œuvre de son partenariat stratégique avec Cellnex au travers de la cession à ce dernier (i) de 70% de la société gérant les infrastructures passives de télécommunications mobiles en France, (ii) de ses infrastructures passives de télécommunications mobiles en Italie. Le montant reçu par le Groupe Iliad dans le cadre de ces transactions s’élève à 2 milliards d’euros.

A propos d’Iliad

Le Groupe Iliad est la maison-mère de Free, l'inventeur de la Freebox, le 1erboitier multiservices sur l'ADSL. Free est à l'origine de nombreuses innovations sur le marché de l'accès Haut Débit et Très Haut Débit (VoIP, IPTV, forfaitisation des appels vers de nombreuses destinations). Free propose des offres simples et innovantes au meilleur prix. Depuis janvier 2012, Free démocratise l'usage du mobile avec des offres simples, sans engagement et à un prix très attractif. Free compte près de 20 millions d’abonnés en France (dont 6,4 millions d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et 13,3 millions d’abonnés mobiles au 30 septembre 2019). Le Groupe est devenu le 4èmeopérateur de réseau mobile en Italie où il s’est lancé le 29 mai 2018 sous la marque Iliad et comptait près de 4,5 millions d’abonnés au 30 septembre 2019.

Place de Cotation: Euronext Paris Lieu d’échange: Euronext Paris, compartiment A Code valeur: ILD Code ISIN: FR0004035913 Classification FTSE: 974 Internet Membre du SBF 120, CAC Mid 100, Stoxx 600





