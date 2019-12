COMMUNIQUÉ – 23.12.2019

Wendel finalise l’acquisition

de Crisis Prevention Institute (« CPI »)

Wendel (MF.FP) a finalisé l’acquisition de Crisis Prevention Institute (« CPI » ou la Société), auprès de FFL Partners, pour une valeur d’entreprise de 910 M$ (la “Transaction”). Dans le cadre de cette Transaction, Wendel a investi environ 569 M$ en fonds propres et détient environ 96 % du capital de la Société aux côtés du management de CPI et d’autres actionnaires minoritaires.

Crisis Prevention Institute, dont le siège est à Milwaukee, Wisconsin, est le leader américain des services de formations en gestion des comportements et de prévention de crises. Depuis une quarantaine d’années, CPI délivre des formations à la prévention et à la gestion des crises, aidant des professionnels à répondre aux comportements hostiles, anxiogènes et violents de manière efficace et sécurisante. Les programmes de formation de la société ont prouvé leur efficacité dans la réduction de la fréquence et des impacts des incidents survenant sur les lieux de travail, renforçant ainsi le niveau de confiance des professionnels dans la gestion de ces incidents, aidant ses clients à se conformer avec leurs obligations réglementaires, et créant un environnement plus sécurisant pour les équipes et les personnes dont elles ont la charge.

CPI s’adresse essentiellement aux professionnels des secteurs de la santé et de l’éducation et se développe dans les services à la personne, la prise en charge des troubles du comportement ainsi que d’autres secteurs exposés à la gestion de comportements similaires. CPI s’est également développée à l’international au cours des dernières années et réalise aujourd’hui plus de 20% de son chiffre d’affaires hors des États-Unis, principalement au Canada, au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle Zélande.

Adam Reinmann, CEO de Wendel North America, déclare :

« CPI est à la pointe des formations à la prévention et à la gestion des situations de crise pour les professionnels des secteurs de la santé et de l’éducation, qui sont quotidiennement confrontés à des incidents traumatisants et potentiellement violents. La société affiche un long parcours de croissance sous le leadership de son CEO, Tony Jace, et nous sommes convaincus qu’elle dispose de très nombreuses opportunités pour se développer dans d’autres zones géographiques et secteurs qui peuvent tirer parti de ses programmes. Nous avons hâte de travailler avec Tony et ses équipes pour accompagner l’entreprise dans la poursuite de sa mission et de sa croissance. »

David Darmon, membre du Directoire de Wendel, ajoute :

« CPI est une entreprise leader sur un marché en plein essor qui bénéficie de vents porteurs à long terme. Nous sommes très heureux d’investir dans CPI et d’accompagner son équipe dirigeante et ses collaborateurs dans le développement de son rayonnement et la constitution d’une plateforme de formation à fort impact. De plus, nous sommes fiers de notre alignement avec la mission de la société et du travail accompli par CPI pour réduire les conflits et la violence en milieu professionnel. CPI est le quatrième investissement de Wendel aux États-Unis et constitue une étape importante de notre développement continu sur ce marché.»

Tony Jace, CEO de CPI, déclare :

« Nous nous réjouissons d’accueillir Wendel dans le monde CPI. Wendel comprend et valorise la mission de CPI, et est déterminée à accompagner la poursuite de notre développement à long terme. Nous avons hâte de réaliser notre partenariat de long terme avec Wendel, qui nous permettra d’étendre le rayonnement de CPI et de continuer à faire la différence dans la vie de nos clients. »

Pour plus d’informations : https://www.wendelgroup.com/sites/default/files/cpi_acquisition_presentation_15.10.19.pdf

Agenda

18.03.2020

Résultats annuels 2019 – Publication de l’ANR du 31 décembre 2019 (après Bourse)

30.04.2020

Trading update T1 2020 et ANR – Publication de l’ANR du 31 mars 2020 (avant Bourse)

04.06.2020

Assemblée Générale

30.07.2020

Résultats semestriels 2020 – Publication de l’ANR du 30 juin 2020 et des comptes consolidés semestriels (après Bourse)

04.11.2020

2020 Investor Day – Présentation de l’ANR du 30 septembre 2020 et trading udpate du T3 (publication le 03.11.2020 après Bourse)

Pièce jointe