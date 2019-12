VANCOUVER, Colombie-Britannique, 23 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese Inc. (TSX-V/ASX : EMN) (la « Société » ou « EMN ») a le plaisir d'annoncer la clôture d'un placement privé sans courtier (le « Placement ») de 1 200 000 actions ordinaires dans le capital de la Société (les « Actions ») au prix de 0,25 dollars par action. Le produit de souscription de 300 000 dollars sera utilisé aux fins générales du fonds de roulement. À la suite de la clôture du placement, la Société disposera de 176 265 435 actions émises et en circulation. La moitié des Actions émises dans le cadre du Placement sont soumises à une période de rétention de revente contractuelle qui expirera le 28 novembre 2020 et les actions restantes sont soumises à une période de rétention de revente contractuelle qui expirera le 1er septembre 2021.



À propos d'Euro Manganese Inc.

Euro Manganese Inc. est une société canadienne de ressources minérales, dont l'objectif principal est de faire avancer l'évaluation et le développement du Projet Chvaletice Manganese (le « Projet »), situé à environ 90 km à l'est de Prague en République Tchèque, dont elle détient 100 % des parts. Le Projet proposé implique le retraitement d'un gisement important de manganèse abrité dans les résidus miniers historiques, stratégiquement situés au cœur de l'Europe. L'objectif d'EMN est de devenir un fournisseur de premier plan, compétitif et respectueux de l'environnement de produits à base de manganèse à ultra-haute pureté, au service à la fois du secteur des batteries lithium-ion et des producteurs d'alliages spécialisés d'acier et d'aluminium.

Ni la Bourse de croissance TSX, ni son fournisseur de services de règlementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX), ni l'ASX n'assument une quelconque responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

