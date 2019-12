MONTRÉAL, 23 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Redevances Aurifères Osisko Ltée (la « Société » ou « Osisko ») (TSX et NYSE : OR) a été informée aujourd’hui par Lydian International Limited ( « Lydian ») que Lydian et ses filiales en propriété exclusive directes et indirectes, Lydian Canada Ventures Corporation and Lydian U.K. Corporation Limited, ont obtenu une ordonnance initiale (l’ « ordonnance initiale ») de la Cour supérieure de justice de l’Ontario (rôle commercial) lui accordant une protection en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada) (la « LACC ») en raison des activités illégales en cours contre le projet Amulsar de Lydian en Arménie (le « projet »).

Depuis juin 2018, des blocus illégaux ont empêché Lydian et ses contracteurs d’accéder au site du projet. Au cours de cette période, Lydian a adressé une pétition aux autorités locales et nationales pour faire respecter l'état de droit et lever les blocus. Malgré des décisions de justice favorables et de nombreuses déclarations publiques du Gouvernement de l’Arménie affirmant qu'il n'y avait pas de fondement juridique pour empêcher Lydian d'achever et d'exploiter le projet, l'accès au site continue d'être restreint.

L'ordonnance initiale prévoit une large suspension des procédures ainsi que de l'exercice et de l'application des droits et recours contre Lydian jusqu'au 2 janvier 2020. Bien que sous la protection de la LACC, Lydian a l'intention de poursuivre les discussions avec ses prêteurs et les autres parties, dont le Gouvernement de l'Arménie, afin de maximiser les résultats pour toutes les parties prenantes.

La participation d’Osisko dans le projet consiste en un flux aurifère garanti de 4,22%, un flux argentifère garanti de 62,5% et une entente d’écoulement d’or non garantie de 81,9%. Osisko continuera de surveiller la situation de près et, bien qu'une dépréciation de valeur n'ait pas encore été déterminée à ce moment, une réduction importante de la valeur comptable des actifs, s’élevant à 97 millions de dollars canadiens au 30 septembre 2019, pourrait être nécessaire.

