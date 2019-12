ROUYN-NORANDA, Québec, 23 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Explor inc. (« Explor » ou la « Société ») (TSX-V : EXS, OTCPK; ESXFF, FSE &BE : E1H1) est heureuse d’annoncer qu’elle a complété le regroupement d’entreprises annoncé préalablement avec Galleon Gold Corp. (« Galleon Gold ») (symbole :- bourse de croissance TSX : « GGO ») (anciennement Pure Nickel Inc).. L’opération a été effectuée par une fusion triangulaire. . La convention de fusion a été déposée sur SEDAR le 12 novembre 2019. Explor a fusionné avec 2227390 Alberta Ltd. (une filiale à part entière de Galleon Gold) pour former GGO Gold Corp. Dans le cadre de la fusion, Galleon Gold a émis 95 198 612 actions ordinaires de Galleon Gold en échange des 190 397 224 actions ordinaires émises et en circulation d’Explor (à l’exception des 10 000 000 actions ordinaires détenues par Galleon Gold). GGO Gold Corp. restera une filiale à part entière de Galleon Gold. Il est prévu que les actions ordinaires d’Explor seront arrêtées et retirées de la cote de la Bourse de croissance et des autres marchés de capitaux. Les détenteurs d’options et de bons de souscription d’Explor auront droit d’exercer leurs droits en actions ordinaires de Galleon Gold au taux de conversion établi dans la convention de fusion. Les détenteurs de débentures d’Explor qui étaient convertibles en actions ordinaires d’Explor pourront convertir les débentures en actions ordinaires de Galleon Gold au taux de conversion établi.



