Conformément à l’article 14. § 1 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité de participations importantes, BlackRock, Inc. a informé Umicore le 24 décembre 2019 qu’au 23 décembre 2019, elle avait franchi à la hausse le seuil réglementaire de 3% pour les droits de vote directs. Au total (droits de vote directs + instruments financiers assimilés) BlackRock, Inc. détient 5,33% des actions et des droits de vote de la société Umicore.

Détails de la notification:

Date de la notification: 24 décembre 2019

Date de dépassement du seuil: 23 décembre 2019

Seuil des instruments financiers assimilés franchi à la hausse: 3%

Notification par: BlackRock, Inc.

Dénominateur: 246.400.000

Détails de la notification:





A. Droits de vote

Notification précédente Après la transaction Détenteurs de droits de vote # droits de vote # droits de vote % droits de vote BlackRock, Inc. 0 0 0,00% BlackRock (Netherlands) B.V. 25.079 25.079 0,01% BlackRock (Singapore) Limited 7.981 7.981 0,00% BlackRock Advisors (UK) Limited 842.001 800.372 0,32% BlackRock Advisors, LLC 545.102 545.207 0,22% BlackRock Asset Management Canada Limited 109.593 140.822 0,06% BlackRock Asset Management Deutschland AG 307.858 310.834 0,13% BlackRock Asset Management North Asia Limited 1.038 2.053 0,00% BlackRock Financial Management, Inc. 14.969 14.969 0,01% BlackRock Fund Advisors 594.524 676.654 0,27% BlackRock Institutional Trust Company, National Association 1.789.202 2.052.714 0,83% BlackRock International Limited 268.200 268.200 0,11% BlackRock Investment Management (Australia) Limited 81.496 81.496 0,03% BlackRock Investment Management (UK) Limited 2.204.408 2.236.732 0,91% BlackRock Investment Management, LLC 408.432 424.711 0,17% BlackRock Japan Co., Ltd. 53.926 67.888 0,03% Subtotal 7.253.809 7.655.712 3,11%

B. Instruments financiers assimilés

Détenteurs des instruments financiers assimilés Type d’instrument financier # de droits de vote pouvant être acquis en cas d’exercice de l’instrument % de droits de vote Règlement BlackRock Advisors (UK) Limited Titres en prêt 715.818 0,29% physique BlackRock Advisor, LLC Titres en prêt 47.045 0,02% physique BlackRock Fund Advisors Titres en prêt 1.952.955 0,79% physique BlackRock Institutional Trust Company, National Association Titres en prêt 602.784 0,24% physique BlackRock Investment Management (UK) Limited Titres en prêt 2.004.839 0,81% physique BlackRock Investment Management, LLC Titres en prêt 23.910 0,01% physique BlackRock Japan Co., Ltd. Titres en prêt 125.369 0,05% physique Subtotal 5.472.720 2,22%

C. Total A & B

# droits de vote % droits de vote TOTAL 13,128,432 5.33%

