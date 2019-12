In overeenstemming met artikel 14, § 1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, heeft BlackRock, Inc. op 24 december 2019 Umicore te kennen gegeven dat zij op 23 december 2019 de statutaire drempel van 3% heeft overschreden voor directe stemrechten. In totaal (directe stemrechten + gelijkgestelde financiële instrumenten) bezit BlackRock, Inc. op dit ogenblik 5,33% van Umicore’s aandelen en stemrechten.

Inhoud van de kennisgeving:

Datum van kennisgeving: 24 december 2019

Datum van drempelonderschrijding: 23 december 2019

Overschreden drempel van directe stemrechten: 3%

Kennisgeving door: BlackRock, Inc.

Noemer: 246.400.000

Details van de kennisgeving:





A. Stemrechten

Vorige kennisgeving Na de transactie Stemgerechtigde # stemrechten # stemrechten % stemrechten BlackRock, Inc. 0 0 0,00% BlackRock (Netherlands) B.V. 25.079 25.079 0,01% BlackRock (Singapore) Limited 7.981 7.981 0,00% BlackRock Advisors (UK) Limited 842.001 800.372 0,32% BlackRock Advisors, LLC 545.102 545.207 0,22% BlackRock Asset Management Canada Limited 109.593 140.822 0,06% BlackRock Asset Management Deutschland AG 307.858 310.834 0,13% BlackRock Asset Management North Asia Limited 1.038 2.053 0,00% BlackRock Financial Management, Inc. 14.969 14.969 0,01% BlackRock Fund Advisors 594.524 676.654 0,27% BlackRock Institutional Trust Company, National Association 1.789.202 2.052.714 0,83% BlackRock International Limited 268.200 268.200 0,11% BlackRock Investment Management (Australia) Limited 81.496 81.496 0,03% BlackRock Investment Management (UK) Limited 2.204.408 2.236.732 0,91% BlackRock Investment Management, LLC 408.432 424.711 0,17% BlackRock Japan Co., Ltd. 53.926 67.888 0,03% Subtotaal 7.253.809 7.655.712 3,11%

B. Gelijkgestelde financiële instrumenten

Stemgerechtigde Type financieel instrument # stemrechten verbonden aan effecten % stemrechten Afwikkeling BlackRock Advisors (UK) Limited Uitgeleende effecten 715.818 0,29% Fysieke afwikkeling BlackRock Advisors, LLC Uitgeleende effecten 47.045 0,02% Fysieke afwikkeling BlackRock Fund Advisors Uitgeleende effecten 1.952.955 0,79% Fysieke afwikkeling BlackRock Institutional Trust Company, National Association Uitgeleende effecten 602.784 0,24% Fysieke afwikkeling BlackRock Investment Management (UK) Limited Uitgeleende effecten 2.004.839 0,81% Fysieke afwikkeling BlackRock Investment Management, LLC Uitgeleende effecten 23.910 0,01% Fysieke afwikkeling BlackRock Japan Co., Ltd. Uitgeleende effecten 125.369 0,05% Fysieke afwikkeling Subtotaal 5.472.720 2,22%





C. Totaal A & B



# stemrechten % stemrechten TOTAAL 13,128,432 5.33%

De beschreven controleketen bevindt zich in de verklaring.

Dit persbericht is beschikbaar op onze website .

De verklaringen zijn hier beschikbaar.

