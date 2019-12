NEW YORK et CLEVELAND, 26 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Abeona Therapeutics Inc. (Nasdaq : ABEO), un leader pleinement intégré en thérapie génique et cellulaire, a annoncé aujourd'hui la clôture de son offre publique souscrite, avec un produit brut d'environ 103,5 millions de dollars, qui inclut le plein exercice de l'option d'achat de 5 400 000 actions ordinaires supplémentaires par les souscripteurs, à un prix initial de 2,50 dollars par action. En outre, dans le cadre de l'offre, Abeona a vendu à Great Point Partners (« GPP »), un investisseur existant, des bons de souscription préfinancés en vue d'acheter un total de 9 017 055 actions ordinaires au prix de 2,4999 dollars par bon de souscription préfinancé, ce qui correspond au prix d'offre initial par action ordinaire moins le prix d'exercice de l'action de 0,0001 dollar par bon de souscription préfinancé.

La société a accordé à des affiliés de GPP le droit de nommer deux directeurs au conseil d'administration d'Abeona, y compris un nouveau président exécutif, en raison de l'investissement considérable de GPP dans la transaction. En conséquence, Steven H. Rouhandeh quittera ses fonctions de président exécutif et conservera un siège au conseil d'administration, tandis que Mark J. Alvino et Richard Van Duyne quitteront le conseil d'administration. Ces changements entreront en vigueur dès que le conseil d'administration aura qualifié et élu les candidats de GPP. Ces membres de remplacement seront indépendants de GPP.

« L'événement d'aujourd'hui renforce notre position financière, fournissant des liquidités suffisantes jusqu'en 2021 et des ressources qui nous permettront de financier le développement clinique continu de notre portefeuille de produits, y compris le lancement et le recrutement pour l'essai clinique pivot de phase 3 évaluant l'EB-101, VIITALTM, et de franchir des étapes à court terme majeures », a déclaré João Siffert, M.D., président-directeur général d'Abeona. « Au nom du conseil et de l'ensemble du personnel d'Abeona, je remercie les membres sortants pour leur service et leur dévouement à la société, et plus particulièrement Steven, qui a exercé la fonction de président du conseil d'administration pendant plusieurs années. Enfin, j'aimerais remercier nos actionnaires et nouveaux investisseurs pour leur soutien sans faille et leur confiance dans notre portefeuille et l'équipe d'Abeona. »

« Nous sommes ravis de mener cette recapitalisation d'Abeona », a déclaré David Kroin, directeur général de Great Point Partners. « La société est l'un des leaders mondiaux de la technologie de thérapie génique, développant des produits à l'aide de rétrovirus, de virus adéno-associés et de capsides de nouvelle génération bénéficiant de profils de tropisme potentiellement améliorés pour le traitement d'une variété de maladies dévastatrices. Ce financement améliore considérablement la position financière d'Abeona, et nous sommes convaincus que la société peut maintenant réaliser pleinement son potentiel, comme l'ont fait d'autres entreprises spécialisées dans les thérapies géniques dans lesquelles Great Point Partners a investi. Nous avons l'intention de recruter des personnes du plus haut calibre pour intégrer et guider le conseil d'administration de la société dans le but de libérer le potentiel d'une installation de fabrication pleinement fonctionnelle à Cleveland, dans l'Ohio, d'un programme pivot au stade avancé sur l'épidermolyse bulleuse dystrophique récessive qui a obtenu les désignations BreakThrough (thérapie révolutionnaire) et RMAT (thérapie avancée en médecine régénérative) de la FDA, d'une suite de programmes neurologiques passionnants et d'une équipe de professionnels formidable. »

Dans le même temps, la société a annoncé que son examen des options stratégiques annoncées le 3 septembre 2019 était terminé. Le conseil d'administration a conclu qu'il est dans l'intérêt de la société et de ses actionnaires de développer son portefeuille de produits de façon indépendante, et avec le financement supplémentaire et les nominations aux postes de direction prévues qui ont été annoncées aujourd'hui. Si le conseil a déterminé qu'il s'agissait de la meilleure ligne de conduite pour promouvoir la mission de la société et optimiser la valeur pour les actionnaires, cette décision n'était pas due à l'absence de partenaires intéressés et Abeona continue de considérer des alternatives stratégiques cohérentes avec les pratiques courantes de l'industrie.

Jefferies LLC et SVB Leerink LLC ont agi en tant que gestionnaires de livres et preneurs fermes de l'émission pour l'offre.

Les titres décrits ci-dessus ont été offerts conformément à une déclaration d'enregistrement préalable sur formulaire S-3 (dossier n° 333-224867), déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») le 11 mai 2018 et modifiée le 1er juin 2018, et déclarée effective par la SEC le 7 juin 2018. L'offre a été faite uniquement au moyen du prospectus écrit et du supplément de prospectus qui font partie de la déclaration d'enregistrement. Le supplément de prospectus provisoire et le prospectus qui l'accompagne dans le cadre de l'enregistrement ont été déposés auprès de la SEC et peuvent être consultés sur son site Web : www.sec.gov. Des exemplaires du supplément de prospectus provisoire et du prospectus qui l'accompagne peuvent également être obtenus en contactant Jefferies LLC, à l'attention de : Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, par téléphone au +1 877-821-7388, ou par courriel à l'adresse : Prospectus_Department@Jefferies.com ; ou SVB Leerink LLC, à l'attention de : Syndicate Department, One Federal Street, 37th Floor, Boston, MA 02110, par téléphone au (800) 808-7525, poste 6132, ou par courriel à l'adresse syndicate@svbleerink.com.

Les titres décrits ci-dessus n'ont été qualifiés en vertu d'aucune loi des états des États-Unis en matière de valeurs mobilières (lois « Blue Sky »). Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres d'Abeona, et ne constitue pas une offre, une sollicitation ou une vente de titres dans un État, une province ou toute juridiction dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État, cette province ou autre juridiction.

À propos d'Abeona Therapeutics

Abeona Therapeutics Inc. est une société biopharmaceutique de stade clinique axée sur le développement de thérapies géniques et cellulaires pour le traitement des maladies graves. Parmi les programmes de la société figurent EB‑101, sa cytothérapie autologue à correction génique pour l'épidermolyse bulleuse dystrophique récessive, ainsi que ABO‑102 et ABO‑101, de nouvelles thérapies géniques basées sur le vecteur AAV9 pour les syndromes de Sanfilippo de types A et B (MPS IIIA et MPS IIIB) respectivement. Le portefeuille de thérapies géniques basées sur le vecteur AAV9 de la société comprend également ABO-202 et ABO-201 pour la maladie CLN1 et la maladie CLN3, respectivement. Parmi ses actifs précliniques, on compte ABO-401, qui utilise un nouveau vecteur de la plateforme AIM™ de capsides AAV d'Abeona pour traiter toutes les mutations de la mucoviscidose (fibrose kystique). Abeona a reçu de nombreuses désignations réglementaires de la FDA et de l'EMA pour ses candidats au pipeline, dont le titre « Regenerative Medicine Advanced Therapy » (thérapie avancée en médecine régénératrice) pour deux candidats (EB-101 et ABO-102).

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations qui sont de nature prospective au sens de la Section 27A de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 modifiée, et de la Section 21E de la loi sur la cotation en bourse des valeurs mobilières de 1934 modifiée, qui impliquent des risques et des incertitudes. Les présentes déclarations comprennent des déclarations sur les liquidités et les ressources financières futures de la société ; le lancement et le recrutement pour l'essai clinique pivot de phase 3 évaluant l'EB-101, VIITALTM ; les essais cliniques de la société et ses produits et produits candidats, les interactions réglementaires futures avec les autorités de réglementation, ainsi que les buts et objectifs de la société. Nous avons tenté d'identifier les énoncés prospectifs par des termes tels que « pouvoir », « croire », « estimer », « prévoir », et d'autres expressions similaires (ainsi que d'autres mots ou expressions faisant référence à des événements, conditions ou circonstances futurs), qui constituent et sont destinés à identifier des déclarations prospectives. Les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux indiqués par de tels énoncés prospectifs en raison de divers facteurs, risques et incertitudes importants, y compris, mais sans s'y limiter : l'intérêt continu pour notre portefeuille de maladies rares, notre capacité à démarrer des essais cliniques et à y enrôler des patients, le résultat de toute réunion future avec la Food and Drug Administration américaine ou autre organisme de réglementation, l'impact de la concurrence, la capacité à obtenir des licences pour toute technologie nécessaire à la commercialisation de nos produits, la capacité à obtenir les approbations réglementaires nécessaires, l'impact des changements sur les marchés financiers et la conjoncture économique mondiale, les risques associés à l'analyse et à la déclaration des données et d'autres risques pouvant être décrits en détail de temps en temps dans les rapports annuels de la société sur le formulaire 10-K et les rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q, ainsi que d'autres rapports déposés par la société auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (Securities and Exchange Commission). La société n'assume aucune obligation de réviser les énoncés prospectifs ou de les mettre à jour afin de refléter des événements ou des circonstances survenant après la date de cette présentation, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autres, sauf si les lois fédérales sur les valeurs mobilières l'imposent.

Contact pour les investisseurs :

Dan Ferry

LifeSci Advisors, LLC

+1 617-535-7746

daniel@lifesciadvisors.com