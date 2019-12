RICHMOND, Californien, Dec. 27, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ekso Bionics Holdings, Inc. (NASDAQ: EKSO), der er en af de førende udvikler af eksoskeletter til medicinsk og industriel brug, annoncerede i dag, at de har underskrevet en distributionsaftale med den største danskejede distributør af byggematerialer, BYGMA GRUPPEN A/S, for at gøre EksoVest tilgængelig i Nordeuropa.

EksoVest er en bærbar fjederbaseret-teknologi til overkroppen, der er designet til at støtte brugerens arme, mens denne udfører opgaver over hovedhøjde. Ved at yde løftehjælp fra 2,2 - 6,8 kg pr. arm, reducerer EksoVesten belastningen og udmattelse for brugeren, hvilket reducerer den samlede risiko for skader. Derudover er brugerne i stand til at udføre opgaver på kortere tid, samtidig med at de opretholder eller forbedrer kvalitetsniveauet.

”Vi er glade for at kunne sælge denne avancerede teknologi til de nordiske lande og tilbyde vores kunder en løsning, der kan lette den belastning og nedslidning, som deres medarbejdere oplever,” siger Lasse Weien Svendsen, CMO, BYGMA GRUPPEN A / S. ”De første kunder har allerede testet Ekso-Vest, og vi ser frem til at introducere andre kunder til dens fordele.”

BYGMA har over 100 lokationer i de nordiske lande og vil tilbyde EksoVest gennem til det professionelle marked.

”Ekso Bionics vinder terræn på den industrielle front i Europa. Vi tror, at med BYGMA som vores partner vil hjælpe med at teste og distribuere EksoVest i denne region. ”Sagde Stephan Aderhold, VP Sales & Marketing EMEA, Ekso Bionics.

Om BYGMA GRUPPEN A/S

Bygma Gruppen er en solid nordisk koncern placeret blandt Top100 virksomhederne i Danmark. Godt købmandskab, troværdighed og evnen til at tænke nyt har været omdrejningspunktet for Bygma Gruppens virke siden grundlæggelsen. Vi har en ambition om vækst og lønsomhed, men også om at drive en ansvarlig virksomhed der bidrager positivt til samfundet.

Bygma Gruppen beskæftiger ca. 2.400 ansatte fordelt på mere end 100 forretningsenheder i hele Norden. Koncernen er den største danskejede leverandør til byggeriet med aktiviteter inden for salg og distribution af byggematerialer til både større og mindre byggerier. Bygma Gruppen havde i 2018 en omsætning på ca. 7,9 mia. DKK.

Om Ekso Bionics®

Ekso Bionics® er førende inden for udvikling af eksoskeletløsninger, der forstærker det menneskelige potentiale ved at understøtte eller forbedre styrke, udholdenhed og mobilitet både inden for medicinsk og industriel anvendelse. Grundlagt i 2005, bygger virksomheden fortsat videre på sin enestående ekspertise, der gør den i stand til at designe nogle af de mest banebrydende, innovative bærbare robotter, der er tilgængelige på markedet. Ekso Bionics er det eneste eksoskeletfirma, der tilbyder teknologier, der spænder helt fra at hjælpe paralyserede med at stå og gå, til at forstærke de menneskelige kapaciteter på arbejdssteder over hele kloden. Virksomheden har hovedkontor i San Francisco Bay-området og er børsnoteret på Nasdaq Capital Market under symbolet "EKSO." Få mere information ved at besøge: www.eksobionics.com .

Fremadrettede udsagn

Eventuelle udsagn i denne pressemeddelelse, der ikke beskriver historiske kendsgerninger, kan udgøre fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn kan uden begrænsninger omfatte erklæringer vedrørende (i) planer og mål for selskabets ledelse angående fremtidige operationer, herunder planer eller mål i forbindelse med distributionsaftalen med BYGMA, (ii) de potentielle fordele ved selskabets produkter, inklusive EksoVest og (iii) de antagelser, der ligger til grund for eller vedrører en erklæring, der er beskrevet i afsnit (i) til (ii) ovenfor. Sådanne fremadrettede udsagn er ikke beregnet til at forudsige eller garantere faktiske resultater, præstationer, begivenheder eller omstændigheder og kan muligvis ikke realiseres, fordi de er baseret på selskabets aktuelle projekteringer, planer, mål, overbevisninger, forventninger, estimater og antagelser og er underlagt en række risici og usikkerhedselementer og andre påvirkninger, hvoraf mange ikke er under virksomhedens kontrol. Faktiske resultater og tidspunktet for visse begivenheder og omstændigheder kan afvige væsentligt fra de, der er beskrevet i de fremadrettede udsagn som et resultat af disse risici og usikkerhedselementer. Faktorer, der kan påvirke eller bidrage til unøjagtigheden af de fremadrettede udsagn eller forårsage, at faktiske resultater væsentligt afviger fra de forventede eller ønskede resultater, kan uden begrænsninger omfatte selskabets manglende evne til at opnå den passende finansiering af selskabets aktiviteter, og som er nødvendig for udvikling eller forbedring af vores teknologi, den nødvendige tid og ressourcer, der er forbundet med udviklingen af selskabets produkter, virksomhedens manglende opnåelse af bred accept af dens produkter på markedet, vores salgs- og marketingorganisations eller partneres fejlende udførelse af effektiv markedsføring af vores produkter, ugunstige resulterer af fremtidige kliniske undersøgelser af selskabets produkter til medicinsk udstyr, manglende opnåelse eller opretholdelse af patentbeskyttelse af selskabets teknologi, manglende opnåelse eller opretholdelse af lovgivningsmæssig godkendelse til markedsføring af selskabets medicinske udstyr, mangel på produktdiversificering, eksisterende eller øget konkurrence, og at virksomhedens implementering af dens forretningsplaner eller strategier slår fejl. Disse og andre faktorer identificeres og beskrives mere detaljeret i virksomhedens angivelser til den amerikanske Securities and Exchange Commission (børstilsyn). Hvis du vil læse mere om Ekso Bionics, kan du besøge os på www.eksobionics.com. Virksomheden forpligter sig ikke til at opdatere disse fremadrettede udsagn.



Mediekontakt:

Carrie Yamond Mas

+1-917-371-2320

cmas@eksobionics.com



Investorkontakt:

David Carey

+1-212-867-1768

investors@eksobionics.com