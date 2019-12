RICHMOND, Kalifornien, Dec. 27, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ekso Bionics Holdings, Inc. (NASDAQ: EKSO), ein führender Entwickler von Exoskeletten für medizinische und industrielle Anwendungen, gab heute die Unterzeichnung eines Vertriebsvertrags mit BYGMA GRUPPEN A/S, dem größten dänischen Baustoffvertriebshändler, bekannt, um das EksoVest-Exoskelett in Nordeuropa zu vermarkten.

EksoVest ist eine am Oberkörper getragene Exoskelett-Technologie, die die Arme eines Arbeiters bei Überkopfarbeiten unterstützt. Dank der Hebehilfe von 2,2 bis 6,8 kg pro Arm verringert EksoVest die Belastung und Ermüdung der Arbeiter und senkt zugleich das allgemeine Verletzungsrisiko. Außerdem können die erforderlichen Arbeiten schneller bei gleicher oder besserer Qualität durchgeführt werden.

„Wir freuen uns sehr darüber, diese moderne Technologie in den skandinavischen Ländern einzuführen und unseren Kunden eine Lösung anzubieten, die die Belastung und Ermüdung ihrer Mitarbeiter reduziert“, sagte Lasse Weien Svendsen, CMO, BYGMA GRUPPEN A/S. „Die erste Erprobung der EksoVest ist bereits im Gange und wir freuen uns darauf, weitere Kunden von den Vorteilen dieser Technologie zu überzeugen.“

BYGMA verfügt über mehr als 100 Standorte in den Ländern Nordeuropas und wird die EksoVest über sein Business-to-Business-Vertriebsnetz vermarkten.

„Ekso Bionics gewinnt im Industriebereich in Europa weiter an Fahrt. Wir glauben, dass wir mit BYGMA als Partner die Erprobung und den Verkauf von EksoVest in dieser Region erheblich vorantreiben können“, erklärte Stephan Aderhold, VP Sales & Marketing EMEA, Ekso Bionics.

Weitere Informationen über EksoVest von Ekso Bionics finden Sie unter www.eksobionics.com .

Über BYGMA GRUPPEN A/S

Die Bygma-Gruppe ist ein solider skandinavischer Konzern und gehört zu den Top-100-Unternehmen in Dänemark. Gute unternehmerische Fähigkeiten, Vertrauenswürdigkeit und Innovation stehen seit der Gründung der Bygma-Gruppe im Mittelpunkt der Geschäftsaktivitäten. Unser Ziel besteht darin, sowohl Wachstums- als auch Rentabilitätssteigerungen zu erreichen. Gleichzeitig möchten wir aber auch ein verantwortungsbewusstes Unternehmen führen, das einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leistet.

Die Bygma-Gruppe hat ca. 2.400 Mitarbeiter, die in mehr als 100 Geschäftseinheiten in Skandinavien tätig sind. Die Gruppe ist der größte dänische Bauzulieferer. Ihre Aktivitäten umfassen den Verkauf und Vertrieb von Baustoffen für große und kleine Bauprojekte. Im Jahr 2018 erzielte die Bygma-Gruppe Umsatzerlöse in Höhe von ca. 1 Milliarde Euro.

Über Ekso Bionics®

Ekso Bionics® ist ein führender Entwickler von Exoskelett-Lösungen, die das menschliche Potential verstärken, indem sie Stärke, Ausdauer und Mobilität in medizinischen und industriellen Anwendungen unterstützen oder verbessern. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und erweitert sein einzigartiges Know-how permanent, um einige der modernsten und innovativsten Roboteranzüge zu entwerfen, die auf dem Markt verfügbar sind. Ekso Bionics ist unter den Unternehmen, die Exoskelette herstellen, das einzige, das Technologien anbietet, um Patienten mit Lähmungen das Aufstehen und Gehen zu ermöglichen und um weltweit die Fähigkeiten der Arbeiter an den Einsatzorten zu verbessern. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in der San Francisco Bay Area und ist am Nasdaq Capital Market mit dem Symbol „EKSO“ gelistet. Weitere Informationen finden Sie unter: www.eksobionics.com .

Zukunftsgerichtete Aussagen

In dieser Pressemitteilung gemachte Aussagen, die keine historischen Fakten beschreiben, können „zukunftsgerichtete Aussagen“ sein. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind insbesondere Aussagen zu (i) den Plänen und Zielen des Managements hinsichtlich der künftigen Geschäftstätigkeit, darunter Pläne oder Ziele bezüglich des Vertriebsvertrags mit BYGMA, (ii) dem potenziellen Nutzens der Produkte des Unternehmens, einschließlich EksoVest, und (iii) den Annahmen, die den unter Punkt (i) und (ii) oben genannten Aussagen zugrunde liegen oder mit diesen zusammenhängen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen dienen nicht dazu, tatsächliche Ergebnisse, Entwicklungen, Ereignisse oder Umstände vorherzusehen oder zu garantieren, und sie werden möglicherweise nicht realisiert, da sie auf den aktuellen Prognosen, Plänen, Zielen, Vermutungen, Erwartungen, Einschätzungen und Annahmen des Unternehmens basieren und einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Einflüssen unterliegen, über die das Unternehmen zu einem großen Teil keine Kontrolle hat. Aufgrund dieser Risiken und Unsicherheiten können tatsächliche Ergebnisse und der Zeitpunkt bestimmter Ereignisse und Umstände erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen genannt werden. Zu den Faktoren, die die zukunftsgerichteten Aussagen beeinflussen oder zu deren Ungenauigkeit beitragen können oder die dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten oder gewünschten Ergebnissen unterscheiden, zählen ohne Einschränkung die folgenden: die Unfähigkeit des Unternehmens, ausreichende finanzielle Mittel zur Finanzierung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens und der Entwicklung oder Verbesserung unserer Technologie zu beschaffen, die signifikante Zeit und die Ressourcen, die mit der Entwicklung der Produkte des Unternehmens verbunden sind, das Unvermögen des Unternehmens, eine breite Akzeptanz seiner Produkte auf dem Markt zu erzielen, das Unvermögen unserer Vertriebs- und Marketingorganisation oder unserer Partner, unsere Produkte effektiv zu vermarkten, negative Ergebnisse bei künftigen klinischen Studien der medizinische Produkte des Unternehmens, das Unvermögen, Patentschutz für die Technologie des Unternehmens zu erhalten oder aufrechtzuerhalten, das Unvermögen, die gesetzliche Zulassung zur Vermarktung der medizinischen Geräte des Unternehmens zu erhalten oder aufrechtzuerhalten, fehlende Produktdiversifizierung, vorhandener oder verstärkter Wettbewerb und das Unvermögen des Unternehmens, seine Geschäftspläne oder -strategien umzusetzen. Diese und weitere Faktoren werden in den bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Dokumenten aufgeführt und detaillierter beschrieben. Weitere Informationen über Ekso Bionics finden Sie unter www.eksobionics.com. Das Unternehmen wird diese zukunftsgerichteten Aussagen nicht aktualisieren.

Pressekontakt:

Carrie Yamond Mas

+1-917-371-2320

cmas@eksobionics.com